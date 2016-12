S-a sinucis din cauza datoriilor

GEST DISPERAT. Poliţiştii din Năvodari încearcă să afle împrejurările exacte în care un om de afaceri din oraş şi-a pus capăt zilelor. Gheorghe Brânză, în vârstă de 52 de ani, a fost găsit, ieri dimineaţă, spânzurat de o grindă, în garajul socrilor săi. “Ieri, când am venit de la serviciu, am văzut maşina parcată în faţa garajului şi uşa întredeschisă. El venea foarte rar pe aici. Mi-am imaginat că a adus ceva marfă, că mai vindea pantofi şi maşini pe care le cumpăra din străinătate. Şi dimineaţă, când am plecat la serviciu, autoturismul era în aceeaşi poziţie, uşa la fel. Când am ajuns la locul de muncă mi-am sunat soţia şi i-am zis să ia legătura cu rudele lui, pentru că ceva e ciudat. Am aflat apoi că s-a sinucis”, a declarat unul dintre vecinii socrilor lui Gheorghe Brânză. Oamenii legii spun că bărbatul nu a lăsat în urmă niciun bilet prin care să-şi explice gestul disperat. Cea mai plauzibilă ipoteză pe care poliţiştii o au la ora actuală este aceea că omul de afaceri a recurs la acest gest din cauza datoriilor pe care le avea la cămătari şi pe care nu mai putea să le plătească. “El a fost pe cai mari acum câţiva ani. A avut o discotecă, centru de colectare de fier vechi. Dar a intrat în datorii, avea de dat bani la cămătari. Asta cred că este cauza. Înainte să se spânzure a făcut câteva drumuri pe aici“, a declarat un alt vecin de-al socrilor lui Gheorghe Brânză.

DATORII. Vestea a venit ca un trăznet pentru cei care l-au cunoscut. „E tragic ce s-a întâmplat. Am auzit că i s-a făcut rău, nu că s-a spânzurat. Ştiam că are probleme cu inima. Nu făcea scandal niciodată, era un om bun. Nu pot înţelege de ce a făcut acest lucru“, a declarat Doina Palmeş, o vecină de-a bărbatului. “Mi-a părut rău când am auzit. Eu l-am cunoscut pe acest om, dar nu ştiam că are probleme. Îl vedeam pe aici, prin bloc, însă niciodată nu mi-a povestit nimic de felul ăsta. Cred că nimeni nu poate şti de ce a ales să-şi pună capăt zilelor”, a mai spus un alt vecin. Poliţiştii spun că bărbatul era implicat de câţiva ani în afaceri cu fier vechi. Se pare că, din cauza unor probleme financiare, a fost nevoit să se împrumute de bani şi nu a mai avut cum să-şi achite datoriile. Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost transportat la morga Cimitirului Central, unde medicii legişti vor efectua necropsia pentru a stabili cauza exactă a morţii. Poliţiştii spun că, în această fază a anchetei, nu există suspiciuni legate de moartea bărbatului dar continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a petrecut această tragedie.