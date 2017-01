S-a sinucis în direct pe Internet, privit de mii de oameni

Un tînăr din Florida s-a sinucis în direct pe Internet, în timp ce alţi 1.500 de utilizatori îl priveau. Abraham K Biggs, de 19 ani, a murit în urma unei supradoze de medicamente. Tînărul şi-a transmis în direct moartea pe o pagină de Internet. Unii dintre privitori chiar l-au încurajat pe acesta să înghită pumnul de pastile. Bineînţeles, nu se aşteptau ca tînărul să vorbească serios. După cîteva ore bune în care oamenii l-au privit zăcînd pe pat, moartea lui a fost luată în serios. Cîţiva dintre membrii site-ului au anunţat în cele din urmă poliţia. Cînd poliţiştii au ajuns în locuinţa băiatului, camerele web erau încă în funcţiune şi redau imagini în direct din camera lui. Acesta se gîndea de mai mult timp la sinucidere. Cu puţină vreme înainte, postase pe un alt site, bodybuilding.com, o scrisoare de adio în care scria: “Sînt un ratat. Am dezamăgit pe toată lumea şi ştiu că nu sînt în stare să devin un om mai bun. Sînt îndrăgostit de o fată şi ştiu că nu sînt suficient de bun pentru ea. Încep să cred că viaţa mea nu are importanţă. Eu tot încerc, dar nu reuşesc să schimb nimic. Mă gîndesc la sinucidere de foarte mult timp şi în trecut am încercat să-mi iau viaţa de mai multe ori”. Site-ul folosit de tînăr pentru a-şi transmite moartea în direct se numeşte JustinTv şi are cîteva mii de utilizatori.