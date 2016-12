Să spargi 20 miliarde lei în două luni - asta înseamnă să fii mafiot!

UITE SURPLUSUL, IA-L DE UNDE NU-I! Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat vineri datele despre execuția bugetară în 2015. Pe un ton nevinovat, MFP anunță că bugetul general consolidat a încheiat anul cu venituri de 233,6 miliarde lei, în creștere cu 9% (!) față de 2014; cheltuielile au urcat și ele „ușor“, cu 8%, la 243,9 miliarde lei, rezultând un „deficițel“ de 10,3 miliarde lei, lejer, de vară, respectiv 1,47% din PIB. Sună rău, dar nu-i chiar așa, susține MFP, fluturând victorios ținta de deficit - 1,85% din PIB, în care, ce să vezi, ne-am încadrat. Ce se întâmplă, de fapt și de drept, este că Finanțele mizează pe memoria de peștișor de aur a contribuabilului/votantului român. Lumea a uitat că acum nici 30 de zile, în decembrie, același MFP spunea că deficitul o să fie de 1,2% din PIB. Nu vă lăsați păcăliți de aceste procente mici; chit că nu suntem Germania, 0,27% din PIB înseamnă bani frumoși. Ba mai mult, bugetul nostru a trecut de la surplus de 1,3% în octombrie la deficit de aproape 1,5% în decembrie. „În două luni, statul român a cheltuit 2,8% din PIB. DAR, deși veniturile în 2015 au crescut cu 9%, cheltuielile au urcat cu 8%, ceea ce înseamnă că și anul trecut a fost încălcată legea responsabilității fiscale. Dar ce mai contează, nu-i așa?“, notează, pe Facebook, analistul Florin Cîțu.

CE ȘI CUM? Zeloasa Antifraudă și restul ANAF au susținut, în 2015, creșterea veniturilor la stat - impozit pe profit (plus 13%), impozit pe venit (plus 12,4%), TVA (plus 12,3%), venituri nefiscale (plus 12%) și accize (plus 8%). Și încasările din CASS au o ușoară creștere față de anul anterior, deși au fost influențate de reducerea cu cinci puncte procentuale a contribuțiilor angajaților, cât și de creșterea cu 0,5 puncte a cotei de contribuție către pilonul II de pensii. Și administrațiile locale au tras mai tare: au fost creșteri la taxa pe utilizarea bunurilor (4,8%), la veniturile nefiscale (4,1%) și la impozitele și taxele pe proprietate (1,5%). De cealaltă parte, la cheltuieli, se remarcă majorarea cu 3,2% a celor cu salariile, pe fondul majorărilor din administrația publică locală, sectorul de sănătate și cel de învățământ. Cheltuielile pentru investiții au reprezentat 5,9% din PIB, respectiv 41,3 miliarde lei, în creștere de la 32,7 miliarde lei în 2014 (încă nu-i suficient, MFP!). Autoritățile au și o explicație pentru valul de generozitate din decembrie - „La sfârșitul lui 2015 s-au făcut plățile aferente proiectelor din cadrul financiar 2007 - 2013. Doar în decembrie am plătit 9,1 miliarde lei (media lunară în 2015 a fost de 1,5 miliarde lei). Șapte miliarde lei au fost investiții, iar restul - subvenții pentru agricultori și plăți în contul UE“.