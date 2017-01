S-a stabilit data examenului de grad principal

Data examenului de grad principal pentru asistenţii medicali a fost stabilită. Astfel, toţi asistenţii medicali care doresc să aibă în palmares şi acest grad pot susţine probele impuse în zilele de 10 şi 11 noiembrie 2011. Reprezentanţii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) au anunţat, zilele trecute, după ce specialiştii Ministerului Sănătăţii (MS) au aprobat la începutul lui septembrie Normele de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal, susţinerea examenului după o întrerupere de un an. „Documentul prevede pentru OAMGMAMR mai multe atribuţii şi un rol mai important în organizarea sesiunii examenului de grad principal din 2011, faţă de 2009, când a fost organizat ultima oară”, se arată într-un comunicat al OAMGMAMR. Organizaţia de reglementare asigură, conform Normelor: managementul din punct de vedere al exercitării profesiei; desemnarea reprezentanţilor proprii în comisia de elaborare a subiectelor; spaţiul necesar funcţionării comisiei centrale şi comisiei de elaborare a subiectelor; activităţile de comunicare (telefon, fax, transmiterea documentaţiei prin poştă etc.) pe perioada funcţionării comisiei centrale şi a comisiei de elaborare a subiectelor. Aşa cum am mai precizat, organizarea examenului de grad principal va fi coordonată de la sediul central al OAMGMAMR. De asemenea, din Comisia centrală vor face parte, în calitate de vicepreşedinţi, doi asistenţi medicali: asistentul medical şef din MS şi un vicepreşedinte al OAMGMAMR. La nivelul comisiilor judeţene, vicepreşedinte va fi preşedintele filialei sau un asistent medical desemnat de acesta. Examenul se desfăşoară pe durata a două ore, iar examinarea se realizează pe bază de test grilă de o sută de întrebări. Elaborarea testului grilă şi a grilei de corectură se vor face la sediul OAMGMAMR, cu două zile înainte data susţinerii examenului şi vor fi transmise comisiilor locale cu două ore înainte de începerea examenului, potrivit normelor. Dosarele de înscriere în examen pe care candidaţii vor trebui să le depună la Direcţiile de sănătate publică judeţene trebuie să conţină: cerere de înscriere şi datele de contact; copia actului de identitate; copia diplomei de absolvire/licenţă; copia atestatului de echivalare , după caz; adeverinţă din care să rezulte vechimea de 5 ani la data înscrierii la examen, în specialitatea în care a fost încadrat şi a lucrat conform documentelor de studii, indiferent de nivelul acestora, eliberată de unitatea sanitară în care este încadrat sau, după caz, copie legalizată şi traducere legalizată după documente care atestă exercitarea legală a profesiei în alt stat; copia actelor de schimbare a numelui, după caz; dovada plăţii sumei de participare la examen. Normele de desfăşurare a examenului de grad principal pot fi găsite atât pe site-ul OAMGMAMR, naţional (www.oamr.ro), cât şi pe cel al OAMGMAMR, filiala Constanţa (www.oamgmamr-constanta.ro).