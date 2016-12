S-a stabilit data pentru alegerile parlamentare?

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, că prin OUG propusă de Executiv se revine la ''stabilirea numărului secţiilor de votare fără criterii'', afirmând că cea mai potrivită dată pentru alegerile parlamentare ar fi 27 noiembrie. Liviu Dragnea a afirmat că singura observaţie a PSD pe marginea proiectului de OUG de modificare a votului prin corespondenţă este că se revine la forma iniţială a legii pentru care guvernarea trecută a fost criticată, în care nu existau criterii pentru stabilirea numărului secţiilor de vot. "Acum vor să facă la fel, să stabilească secţiile de vot fără criterii. Ne interesează în acelaşi timp să se asigure protecţia datelor personale pentru români. (…) PSD susţine orice fel de iniţiativă prin care românii în general şi în special românii din diaspora să aibă acces neîngrădit să voteze", a susţinut liderul PSD.

În ceea ce priveşte data alegerilor, social democratul a precizat că 27 noiembrie este cea mai potrivită zi, în condiţiile în care Guvernul a propus 4 sau 11 decembrie. Ministrul Maria Ligor a declarat miercuri că există două modificări ''minimale'' pe care Guvernul le are în vedere privind votul în diaspora - completarea listei de secţii de votare la propunerea MAE și introducerea posibilităţii de a utiliza listele suplimentare în toate secțiile. "Sunt două intervenţii, după părerea noastră, minimale, punctuale, care nu modifică esenţa legii, care nu modifică filosofia legii sau soluţiile pe care legiuitorul le-a identificat şi aceste două intervenţii vizează, pe de o parte, completarea listei de secţii de votare şi cu secţii de votare la propunerea Ministerului de Externe. Propunerea trebuie să fie aprobată de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), instituţia care are controlul asupra procesului electoral, asupra organizării alegerilor. A doua modificare - cea a introducerii posibilităţii de a utiliza listele suplimentare la toate secţiile de votare, fără deosebire", a spus ministrul delegat pentru Relaţiile cu Românii de Pretutindeni. "În raport cu ce am avut în 2014 sau în 2012 sau în 2008, vom avea un număr dramatic mai mic de secţii de vot decât am avea dacă am aplica aceeaşi regulă pe care am cunoscut-o anterior. În Italia am avut în 2012 56 de secţii de vot, în 2014 - 51. În baza legii actuale, dacă nu vor fi înfiinţate la cerere secţii de vot, vom ajunge la 11. În Spania, de la 41 de secţii de vot în 2012 ajungem la 10 secţii de votare în această toamnă. La fel, în Republica Moldova, de la 21 de secţii în 2014 ajungem la 6. În Statele Unite, unde în 2008 aveam 30 de secţii de votare, ajungem la 5 secţii de votare", a explicat ea dificultățile din legea actuală.