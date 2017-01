S-a stins din viaţă antrenorul emerit Mihail Făgărăşan

05:33:37 / 16 Iulie 2014

Dumnezu sa-l odihneasca

acum doua sau trei saptamani eram in masina si l-am zarit mergand pe trotuar. tin minte ca atunci am fost uimit sa constat ca omul asta nu se schimbase deloc in cei 22 de ani care trecusera de cand sub privirea lui blanda bateam mingea de handbal la scola sportiva. chiar l-am apreciat pentru felul in care arata si m-am gandit ca eu merg prea mult cu masina si fac pre putina miscare. condoleante familiei...