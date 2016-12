S-a stins din viaţă scriitorul şi cineastul Mihnea Gheorghiu

Scriitorul, traducătorul şi cineastul Mihnea Gheorghiu a încetat din viaţă, duminică, la vârsta de 92 de ani. Membru titular al Academiei Române - preşedinte al Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual şi preşedinte al Uniunii Cineaştilor din România (UCIN), Mihnea Gheorghiu a debutat în literatură în anul 1937 cu o suită de poeme, reunite în volumele „Anna-Mad” şi „Ultimul peisaj al oraşului cenuşiu”, urmate de volumele „Balade”, „Ultimul peisaj”, „Întâmplări din Marea Răscoală”.

Atras de personalitatea domnitorului cărturar Dimitrie Cantemir, Mihnea Gheorghiu i-a dedicat două romane cu caracter eseistic, „Două ambasade”, reluat sub titlul „A venit un om din răsărit”. Ca dramaturg, a scris mai multe drame istorice, prezentate pe scenele din România şi din străinătate.

Născut la 5 mai 1919 în Bucureşti, Mihnea Gheorghiu a făcut studiile liceale la Craiova, cele universitare la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Bucureşti, iar în 1947 şi-a dat doctoratul în litere şi filosofie. A continuat specializarea în Franţa, Italia, Marea Britanie şi SUA. În anul 1964 a devenit doctor docent. De-a lungul anilor, a desfăşurat o bogată activitate didactică fiind lector şi conferenţiar de limbă engleză la Academia de Studii Economice, profesor şi şeful Catedrei de limbă engleză la Universitatea din Bucureşti, profesor şi şef al Catedrei de teatrologie şi filmologie la Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti. A fost redactor fondator al revistei „Secolul XX” şi preşedinte al Uniunii Cineaştilor din România.

DISTINCŢII ŞI RECUNOAŞTERE INTERNAŢIONALĂ Pentru opera sa, Mihnea Gheorghiu a fost distins cu mai multe premii, printre care premiul „I.L. Caragiale” al Academiei Române, al Uniunii Cineaştilor, premii speciale ale festivalurilor de film de la Barcelona, Buenos Aires şi Cork, premiul special „Crucea Sudului” la Mar del Plata şi cu premiul „Erasmus”. De asemenea, a fost distins cu titlu de Doctor Honoris Causa al mai multor instituţii de învăţământ superior. A fost decorat cu „Meritul Cultural” clasa I, Ordinul „Apărarea Patriei”, Ordinul „Pentru Merit”, Ordinul Literelor şi Artelor (Franţa), Ordinul pentru Merit (Germania), Ordinul Republicii Italiene, Italian Order of Merit, Order of Orange-Nassau (Olanda). De asemenea, oraşul New Orleans i-a decernat titlul de cetăţean de onoare.