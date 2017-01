S-a stins o legendă a jazzului, muzicianul Yusef Lateef

Muzicianul Yusef Lateef, legendă a jazzului din SUA şi unul dintre primii care au încorporat muzica orientală în jazzul tradiţional, a decedat la vârsta de 93 de ani, în urma unui cancer de prostată, relatează Associated Press. Lateef s-a stins din viaţă în locuinţa sa din Shutesbury, în vestul statului Massachusetts. Cunoscut ca un saxofonist cu o tehnică impresionantă, el a devenit şi un flautist de top. „Cred că toate fiinţele umane conţin informaţie. Fiecare cultură are informaţie. Iată de ce am studiat cu Saj Dev, un flautist indian. Iată de ce am studiat muzica lui Stockhausen. Muzica pădurii tropicale a pigmeilor este una foarte bogată. Aşa că informaţia există. Şi mai cred că toată lumea trebuie să caute informaţia de când se află în leagăn şi până în mormânt. Cu acest fel de incisivitate, poţi descoperi lucruri care erau necunoscute înainte”, spunea Yusef Lateef într-un interviu din 2009. În anul 2010, Lateef a primit titlul de NEA Jazz Master, cea mai importantă recunoaştere în lumea jazzului în SUA.