S-a stins o legendă: David Bowie

La două zile de la aniversarea celor 69 de ani, legendarul muzician britanic David Bowie, considerat „cameleonul pop-rock-ului britanic”, s-a stins. A pierdut lupta cu cancerul pe 10 ianuarie, nu înainte de a lansa, pe 8 ianuarie, chiar de ziua de sa de naștere, „Blackstar”, ultimul album, al 28-lea din carieră. Precedentul său material discografic, „The Next Day” fusese lansat în 2013, după zece ani de pauză în urma unui accident cardiac.

Vestea că David Bowie nu mai este s-a răspândit cu repeziciune, îndurerând fanii din întreaga lume. Mulți au sperat ca anunțul de pe pagina de Facebook a artistului britanic să fie o farsă: „10 ianuarie 2016 - David Bowie a murit liniștit, astăzi, înconjurat de familia sa, după o curajoasă luptă de 18 luni cu cancerul”. Din păcate, era adevărat.

David Bowie a plecat din această lume, dar în urma sa vor rămâne piesele sale de pe cele 28 de albume. Artistul care s-a reinventat continuu, pe plan profesional, dar și personal, excelând în numeroase stiluri muzicale, precum glam rock, art rock, soul, hard-rock, dance-pop, punk şi electronic, va rămâne ca un reper în istoria muzicii. Pe parcursul a peste patru decenii, a știut să se reinventeze, sfidând orice etichetă, sporindu-și numărul de fani la fiecare apariție în public.

„TALENTAT. UNIC. GENIU. A SCHIMBAT REGULILE JOCULUI. OMUL CARE A CĂZUT PE PĂMÂNT” La aflarea tristei vești, reprezentanţii industriei muzicale, vedete de la Hollywood, dar şi politicieni de marcă și-au exprimat regretul faţă de decesul starului. Prim-ministrul britanic David Cameron şi actorul Rickey Gervais se numără printre personalităţile publice care au transmis condoleanţe familiei îndoliate. „Am crescut ascultându-l şi privindu-l pe geniul pop David Bowie. A fost un maestru al reinventării, care continua să aibă succes de fiecare dată. Moartea lui este o pierdere uriaşă”, a scris David Cameron, pe Twitter. „Tocmai am pierdut un erou. Odihneşte-te în pace, David Bowie”, a scris și Ricky Gervais.

The Rolling Stones, Queen, Madonna, Russell Crowe, Kanye West, Anderson Cooper, trupa Queen, Billy Idol, Gene Simmons, Foo Fighters şi Iggy Pop sunt doar câteva dintre vedetele de talie mondială care au publicat astfel de mesaje pe internet. „Membrii trupei The Rolling Stones sunt în stare de şoc şi profund îndureraţi, după aflarea veştii morţii prietenului nostru drag David Bowie. A fost un om minunat şi bun, un artist extraordinar şi original”, au scris pe pagina de Facebook membrii formaţiei britanice.

Și actorul Russell Crowe a adus un ultim și emoționant omagiu starului britanic: „Odihneşte-te în pace, David. Am iubit muzica ta. Te-am iubit. Eşti unul dintre cei mai mari artişti care au trăit vreodată”. La rândul său, Madonna a scris pe Twiter: „Talentat. Unic. Geniu. A schimbat regulile jocului. Omul care a căzut pe Pământ. Spiritul lui va trăi pentru totdeauna!".

„ERA ATÂT DE NEÎNFRICAT, ATÂT DE CREATIV” „David Bowie a fost una dintre cele mai importante surse de inspiraţie pentru mine, era atât de neînfricat, atât de creativ, ne-a oferit prin cântecele sale magie pentru o viaţă întreagă”, a spus rapperul Kanye West. Și Iggy Pop a scris pe pagina sa de Facebook cuvinte încărcate de emoție: „Prietenia lui David a fost lumina vieţii mele. Nu am cunoscut niciodată o persoană atât de sclipitoare. A fost cel mai bun dintre toţi”.

ULTIMUL CONCERT LIVE, ÎN 2006 Printre cele mai cunoscute albume ale sale se numără: „Space Oddity” (1969), „Ziggy Stardust” (1972), „The Man Who Sold the World” (1970), „Aladdin Sane” (1973), „Station to Station” (1976), „Let's Dance” (1983), „The Buddha of Suburbia” (1993) şi „Earthling” (1997). Albumele legendarului David Bowie s-au vândut în întreaga lume în peste 140 de milioane de exemplare. A avut colaborări spectaculoase cu artişti şi trupe celebre, precum Queen, Mick Jagger și Tina Turner.

„Space Oddity”, „Let's Dance” „Heroes”, „Changes”, „Under Pressure”, „China Girl”, „Modern Love”, „Rebel, Rebel”, „All the Young Dudes”, „Panic in Detroit”, „Fashion”, „Life on Mars” sunt doar câteva dintre piesele memorabile lansate de David Bowie. În urmă cu 10 ani, în 2006, a fost recompensat cu un premiu Grammy pentru întreaga carieră, dar de atunci nu a mai urcat niciodată pe scenă pentru a susţine un concert live. Ultimul său show live a avut loc la New York, cu ocazia unui eveniment de caritate, în 2006.

ACTOR ȘI... FURNIZOR DE INTERNET David Bowie nu a fost doar compozitor, producător şi inginer de sunet, distins cu mai multe premii BRIT, MTV Music Video şi Grammy. El a fost și actor de film şi teatru, regizor şi realizator de videoclipuri muzicale.

Ca actor, a jucat în filmul suprarealist „The Man Who Fell to Earth”, regizat, în 1976, de Nicolas Roeg, unde a interpretat rolul unui extraterestru. A apărut şi în ultimul film al celebrei Marlene Dietrich, „Just a Gigolo” (1978), a jucat rolul unui prizonier din cel de-Al Doilea Război Mondial în filmul „Merry Christmas Mr. Lawrence” (1983) şi l-a interpretat pe Pilat din Pont în filmul „The Last Temptation of Christ” (1988) al lui Martin Scorsese.

În 1998, David Bowie a devenit furnizor de internet, lansând compania BowieNet. Artistul britanic era căsătorit din 1992 cu celebrul fotomodel Iman, cu care are o fiică, Alexandria Zahra Jones. David Bowie are şi un fiu, Duncan, care provine din prima lui căsătorie cu Angela Bowie.

