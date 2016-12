S-a stricat prietenia?!

ATAC Proaspăt instalat prim-vicepreşedinte al PDL, Cătălin Predoiu s-a supărat pe afirmaţiile preşedintelui Traian Băsescu, potrivit cărora venirea sa în PDL nu va putea schimba imaginea partidului. „Cătălin Predoiu a încercat să-şi facă propriul partid, Forţa Nouă, dar n-a reuşit să strângă semnăturile. Cred că el vizează alegerile prezidenţiale din 2014. Trebuie să ne amintim totuşi că, din punct de vedere al capacităţilor sale electorale, Cătălin Predoiu a pierdut în 2008 alegerile parlamentare în faţa unui om care a ajuns la puşcărie, Marian Ghiveciu. Una este să ai o anumită prezenţă şi inteligenţă şi alta e să ai capacitatea de a aduce voturi: nu sunt sinonime. Şi mai este un lucru: capacitate de asumare a acţiunilor, iar aici este interesant de urmărit câte din actele normative emise de Guvernul Boc au şi semnătura lui Predoiu. Veţi constata că cele mai multe sunt semnate de secretarii de Stat”, a afirmat Traian Băsescu, într-o declaraţie de presă.

REACŢIE În replică, fostul ministru al Justiţiei a apreciat că, în condiţiile în care a candidat el la Parlament în 2008 - cu notorietate zero şi campanie făcută sâmbăta şi duminica -, nici Traian Băsescu nu ar fi câştigat. „S-au făcut anumite maşinaţiuni pe care eu am refuzat să le fac: mita electorală. Pe de altă parte, n-a fost chiar un eşec. Am luat vreo 9.700 de voturi, lipsindu-mi vreo 200 de voturi, în condiţiile în care în alte colegii s-a intrat cu 3.500 de voturi (în Parlament - n.r.)”, a declarat Cătălin Predoiu. El a amintit că până şi Margaret Thatcher a pierdut primele două alegeri parlamentare în care a candidat. În privinţa candidaturii la alegerile prezidenţiale din 2014, Cătălin Predoiu a dezminţit informaţiile, însă a afirmat că declaraţia preşedintelui nu este neapărat un reproş.