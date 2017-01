S-a stropit cu motorină şi şi-a dat foc

SUICID. Un bărbat din localitatea constănţeană Simonoc şi-a pus capăt zilelor prin autoincendiere. Autorităţile au fost alertate ieri dimineaţă, în jurul orei 11.00, asupra faptului că un bărbat şi-a dat foc în grajdul din apropierea casei. În scurt timp, la locuinţa victimei au ajuns un echipaj al Serviciului de Ambulanţă al Judeţului Constanţa şi un echipaj de poliţie din Murfatlar. A fost prea târziu pentru că Virgil Ionescu, de 67 de ani, nu a mai putut fi salvat. „Am auzit-o pe nora lui când striga după ajutor. Când am ajuns în grajd mai ardea doar de la genunchi în jos. Am stins repede focul. Era ars complet. Din câte am înţeles, în apropiere au fost găsite o sticlă cu motorină şi un chibrit. Cred că s-a stropit şi apoi şi-a dat foc. Era un om bun şi muncitor. Până în toamna trecută mai ieşea la colţ şi mai vorbeam, dar de atunci nu l-am mai văzut“, a declarat Mihai Măsaru, unul dintre vecinii care au încercat să îl salveze pe Virgil Ionescu. Vecinii spun că, cel mai probabil, bărbatul a recurs la acest gest suprem din cauza bolilor de care suferea. Era operat la inimă, iar în urmă cu câteva luni suferise o intervenţie chirurgicală la prostată. Tot vecinii spun că Virgil Ionescu a mai avut două tentative de suicid, una prin spânzurare şi alta în urmă cu câteva zile, când a fost oprit de soţie în timp ce vroia să se omoare cu un cuţit.

DEPRESII. Din primele cercetări efectuate în acest caz, oamenii legii au stabilit că bărbatul a pregătit totul pentru a se sinucide. „Nu sunt suspiciuni cu privire la cauzele care au dus la deces. S-a stabilit că, pe fondul unor depresii cauzate de afecţiuni medicale, bărbatul şi-a provocat autoincendierea, fapt care a dus la moartea lui. Victima a fost găsită arsă şi decedată într-o grămadă de paie. Din câte se pare, paiele au fost aduse în mod special în grajd de victimă, pentru a îşi putea pune în aplicare planul“, a declarat cms. şef Ovidiu Grosu, şeful Poliţiei Murfatlar. Trupul carbonizat al bărbatului a fost transportat la Morga Cimitirului Central din Constanţa, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzelor morţii. Totodată, cercetările în acest caz sunt continuate pentru a se stabili cu exactitate împrejurările în care bărbatul şi-a pus capăt zilelor.