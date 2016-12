Peste 300 de constănţeni au protestat, ieri, timp de mai bine de opt ore. Oamenii nu au mai putut îndura cruzimea cu care regimul băsescian i-a obligat să trăiască şi au ieşit în stradă pentru a-şi redobândi libertatea şi drepturile. În a patra zi de proteste, cetăţenii sunt din ce în ce mai revoltaţi de tăcerea guvernanţilor. “Boc, Băsescu, comunişti ca Ceuaşescu!”, “Piticu’ şi cu Chioru’ au vândut poporu’ “, “La puşcărie, Băsescu la puşcărie!”, “Angajăm lunetist, kill Băse”, “Băse şi amanta lui sug bugetul statului”, “Jos Guvernul!”, “Voi ne-aţi umilit, noi ne-am reunit”, “Să trăim bine, dar fără tine!”, “Refuzăm dictatura, debarcarea!” sau “Anticipate, anticipate!” sunt numai câteva dintre lozincile scandate de protestatari. Pensionari, revoluţionari, liceeni, studenţi şi chiar copii au ieşit în stradă cu icoane şi lumânări aprinse, au intonat strofe din imnul României, având un singur scop: “Alegeri anticipate”. Oamenii nu au pretenţii pentru o viaţă luxoasă, ei doresc un trai decent şi liniştit, aşa cum le-a fost promis în urmă cu 21 de ani. “Am fost nevoită să îmi vând apartamentul pentru a-mi plăti facturile uriaşe la utilităţi. La Revoluţia din 1989 am cerut o schimbare, însă nu s-a întâmplat. De atunci mă hrănesc cu iluzia unei zile mai bune, care întârzie să apară. Am pensia de 42 de lei, după ce am muncit o viaţă întreagă, iar actuala guvernare nu face altceva decât să mă mintă cu neruşinare că voi avea un trai mai bun, în curând. Viaţa îmi este definită de lipsuri. Nu am nici după ce bea apă, aşa de săracă sunt. Nici înainte de Revoluţie nu aveam lumină în casă şi nici acum nu am, din acest motiv am aprins şi acum o lumânare”, ne-a povestit o pensionară de 56 de ani, prezentă la protest.

APEL CĂTRE POPULAŢIE Oamenii, nemulţumiţi de traiul umil de zi cu zi, au făcut apel către restul populaţiei să li se alăture. “Să iasă tinerii, studenţii şi intelectualii în stradă şi toţi cei care sunt nemulţumiţi de viaţa pe care o au. Să nu mai stea în faţa televizorului şi să urmărească fenomenul. Să ni se alăture toţi constănţenii. Numai împreună vom fi învingători”, a spus un pensionar, care a recunoscut că a venit la protest în fiecare zi şi va continua să iasă în stradă. “Nu sunt locuri de muncă, iar salariile sunt foarte mici. Chiar dacă am terminat o facultate, nu reuşesc să mă angajez. Am copil de doi ani şi sunt obligată să îi asigur educaţia, însă nu am posibilităţi financiare. Mi-a ajuns cuţitul la os, aşa am ajuns, dacă mă înţelegeţi”, ne-a spus Mihaela, ţinându-şi copilul în braţe.

TOATĂ ŢARA PROTESTEAZĂ În ultimele zile, în 41 oraşe mari din ţară au avut loc proteste la care au participat aproximativ 9.000 de persoane, potrivit datelor Jandarmeriei. În Capitală, protestele au devenit violente, o parte dintre protestatari atacând forţele de ordine şi distrugând mai multe magazine, maşini, mobilier stradal şi sedii de bănci. Potrivit unor zvonuri, şefii galeriilor sportive ar fi cei care instigă lumea la violenţe. Violenţele nu au lipsit nici de la Constanţa. Un membru al galeriei de fotbal “Farul” a aruncat o fumigenă către jandarmi, acesta fiind identificat de forţele de ordine. Chiar şi după acest incident, oamenii au continuat să protesteze. În Bucureşti, numărul protestatarilor din Piaţa Universităţii a fost, ieri, de peste 800 de persoane, oamenii manifestând atât în faţa Teatrului Naţional, cât şi pe partea opusă a bulevardului, în zona fântânilor. Manifestanţii au adus cu ei un cearceaf pe care au desenat stema României comuniste pe care scrie \"Ce-mi doresc ei mie, dulce Românie/ei cu plinul, noi cu gaura\". Oamenii au scandat \"Jos Băsescu\", \"Jos Guvernul\", Băsescu şi Guvernul umilesc poporul\". Unii dintre manifestanţi au avut pancarte pe care scria \"Opriţi istoria, cobor la prima\". Potrivit primarului general al Capitalei, Sorin Oprescu, în timpul conflictelor de duminică, trei unităţi bancare şi bancomate, opt staţii RATB, 15 stâlpi de iluminat, şase semafoare, dar şi şapte semne de circulaţie au fost vandalizate sau incendiate. În timpul protestului de ieri, din Capitală, 14 persoane au fost ridicate, după ce asupra lor au fost găsite petarde, arme albe sau chiar droguri. Numărul total al manifestanţilor ridicaţi în ultimele patru zile de protest se ridică la 73.

MANIFESTAŢIILE CONTINUĂ Protestele vor continua şi astăzi. Potrivit preşedintelui Asociaţiei “Haiducilor”, Nicolae Mavrodin, în Constanţa a fost obţinută autorizaţie de protest până pe 31 ianuarie. “În fiecare zi, între ora 8.00 şi 23.00, până la sfârşitul lunii, ne vom aduna şi vom protesta pentru libertate şi alegeri anticipate”, a declarat Mavrodin. La rândul lor, manifestanţii au spus că vor protesta în fiecare zi, până vor obţine alegeri anticipate.