Să trăiţi bine!

Guvernarea pedelistă a reuşit performanţa de a ne aduce în pragul disperării. Trăim după morala care ne îndeamnă să dăruim iubire celui care ne ocărăşte, însă uneori ar trebui să avem şi puterea de a-i spune în faţă celui ce greşeşte că nu e bine ce face. Anul trecut, înainte de sărbătoarea sfântă a Crăciunului, Adrian Sobaru, electrician la televiziunea naţională, s-a aruncat de la balconul sălii de plen a Parlamentului. El a declarat, joi seară, de ce a recurs la acest gest: “Nu am făcut-o din lipsa banilor, ci ca revoltă pentru că nu mai există speranţă pentru copii. Lumea trebuie să înţeleagă că nu trebuie să facă gesturi ca al meu. Eu tremuram, nici nu mai ştiu ce am făcut”. El a precizat că protestul lui nu are legătură cu “tăierea” unei părţi din suma care o primeşte ca ajutor pentru copilul său care suferă de autism. Sobaru a mai spus că a început să protesteze când a văzut că oamenii sunt trataţi ca nişte cifre: “Ei nu gândesc că a da un om afară din serviciu nu înseamnă să pierzi un salariu, în cazul meu înseamnă să pui o familie în imposibilitatea de a trăi”. El a povestit că atunci când s-a aruncat de la balconul sălii de plen ştia doar că vrea să transmită un mesaj. Acesta şi-a explicat situaţia familială, arătând că venitul familiei sale, care numără şase membri - soţia, cei doi copii, dintre care unul suferind de autism, precum şi alte două rude, despre care nu a dat niciun fel de informaţie, este de aprox. 3.000 de lei lunar. Întrebat de moderator cum reuşeşte să facă economii, Sobaru a afirmat că, deseori, se îmbracă, şi el şi familia sa, de la magazinele second hand, pentru a-i rămâne mai mulţi bani pentru tratamentul copilului autist. Întrebat cum vede reacţiile de după protestul său, Sobaru a răspuns că este trist pentru că nimic nu s-a mişcat, criticând, de altfel, în mai multe rânduri, lipsa de solidaritate a românilor, dezbinarea societăţii. Moderatorul l-a întrebat cum îl vede şi ce i-ar transmite şefului statului: “Băsescu mi-aş dori să se schimbe. E diabolic prin tot ceea ce face. Gândirea lui e diabolică. Parcă nu-şi mai doreşte cetăţeni pe Pământ”. În finalul interviului, el le-a urat românilor “La mulţi ani!” şi i-a îndemnat să caute “luminiţa aia” şi să nu se sperie dacă nu o vor găsi, îndemnând la răbdare.