S-a trezit cu o maşină în dormitor

Un şofer care conducea, vineri seară, o Dacie pe bulevardul 1 Mai vechi, a fost protagonistul unui eveniment rutier care s-a soldat cu distrugerea peretelui unei case. Silvia Oancea, pensionara care s-a trezit cu maşina în dormitor, a rămas fără grai cînd a văzut ce s-a întîmplat. “Eram la fiica mea care locuieşte în curte cu mine. Vecinii au venit şi ne-au spus că a intrat o maşină în casă. Era vai de mine dacă mă prindea aici. Mi-a distrus aproape toate bunurile din cameră“, a spus Silvia Oancea. Şoferul maşinii, Romică Călciuc, susţine că a încercat să evite un taximetrist care descărca din maşină o plasă de sîrmă. “Din sens opus venea un alt autovehicul şi atunci am tras de volan dreapta şi maşina s-a izbit violent de casa bătrînei. Decît să lovesc un om, am preferat să intru în casă. Toate aceste evenimente s-au petrecut foarte repede şi nu am avut timp să opresc maşina“, a spus Călciuc. Poliţiştii de la rutieră au ajuns la faţa locului şi au început cercetările pentru a afla cum s-au petrecut lucrurile. Şoferul imprudent a fost testat cu aparatul Drager, care a indicat faptul că nu a consumat băuturi alcoolice. Oamenii legii au clasat cazul ca fiind o tamponare şi i-au invitat pe şoferul Daciei şi pe proprietarul casei la sediul Poliţiei Rutiere pentru a da declaraţii.