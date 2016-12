S-a triplat numărul românilor cu restanţe la utilităţi

CREDITAREA, MAMA RESTANŢELOR Numărul românilor cu restanţe la companiile de utilităţi a crescut de circa trei ori, în 2011, faţă de anul precedent, ponderea lor ajungând la 7%, dintr-un total de şase milioane de debite, în valoare de 1,8 miliarde euro, spune preşedintele Asociaţiei de Management al Creanţelor Comerciale (AMCC), Georg Kovacs. „Cele mai multe debite rămân în sectorul bancar, dar am observat şi o creştere substanţială a datoriilor restante la utilităţi. Sunt creanţe greu de recuperat, pentru că cei care nu-şi mai pot plăti nici utilităţile au sigur probleme financiare grave”, mai spune Kovacs. Potrivit AMCC, majorarea semnificativă a restanţelor la utilităţi se explică prin faptul că din ce în ce mai multe companii din domeniu au ales să externalizeze creanţele. Astfel, recuperatorii au colectat anul trecut creanţe de 380 milioane euro, cea mai mare parte de la persoane fizice, reprezentând 21% din valoarea totală a creanţelor comerciale externalizate. „Activitatea de cumpărare a creanţelor a crescut de la 32%, la 38%, în 2011. Au fost debite cumpărate de la clienţi şi recuperate ulterior în nume propriu, în valoare de 67 milioane euro. Creanţa medie recuperată a fost de 118 euro, valoare similară cu cea din 2010. Valoarea medie a datoriilor cu scadenţă depăşită a scăzut la 297 de euro, în 2011, de la 311 euro cu un an înainte. Per ansamblu, colectarea amiabilă a fost motorul de creştere a segmentului, însă este important de remarcat că, începând cu 2010, colectarea în instanţă a luat amploare, iar tendinţa s-a menţinut şi în 2011”, a menţionat Kovacs.

AN INDECIS Pentru anul în curs, AMCC estimează că piaţa de colectare a creanţelor va continua să crească, în special pe segmentul achiziţiilor de datorii, „mai ales că băncile nu au vândut încă toate portofoliile de creanţe neperformante”. „Ne aşteptăm la o scădere pe segmentul persoanelor fizice, cu cel puţin 10-15%. În cazul persoanelor juridice, tendinţele sunt de stabilizare. Referitor la vânzarea portofoliilor de creanţe, există posibilitatea unor fluctuaţii. În cazul în care băncile vor hotărî să vândă portofoliile de creanţe neperformante cu ipotecă sau pe cele de tip IMM sau corporate, creşterea pe acest segment va fi foarte mare”, a conchis Kovacs. AMCC numără 11 membri, printre care Coface, EOS, KSI şi Kruk, reprezentând circa 80% din piaţa de profil.