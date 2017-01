S-a urcat iar la volan şi a băgat şase oameni în spital

Un copil în vîrstă de 11 ani a fost rănit grav şi alte şase persoane au suferit leziuni uşoare într-un accident rutier petrecut în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orelor 23.30, pe drumul comunal 10, în apropierea localităţii constănţene Tătaru. Potrivit lucrătorilor Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR), Nelu Burdiman, în vîrstă de 19 ani, se îndrepta dinspre Tătaru către Comana la volanul unei Dacii 1300. Din cauza neîndemînării şi a neatenţiei, tînărul, care nu deţine permis de conducere, a pierdut controlul direcţiei şi a intrat pe contrasens, lovind frontal o căruţă în care se aflau patru persoane. În urma teribilului impact, Mariana Onu, de 11 ani, a fost grav rănită, în vreme ce surorile ei, Florentina Onu, de 13 ani, şi Alina Onu, de 15 ani şi căruţaşul, Marcel Vasile Mitrofan, de 20 de ani, au suferit leziuni uşoare. Şoferul şi cei doi pasageri ai Daciei au suferit, de asemenea, răni uşoare. Calul căruţei a murit pe loc, după ce a fost spulberat de maşina scăpată de sub control. Victimele accidentului au fost transportate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Mariana Onu a fost internată în Secţia Terapie Intensivă, în comă de gradul IV. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că, în aceeaşi seară, în jurul orelor 20.00, lui Nelu Burdiman îi fusese întocmit în Negru Vodă un dosar penal pentru conducere a unui autovehicul pe drumurile publice fără permis. Individul nu s-a potolit însă şi peste cîteva ore s-a urcat din nou la volan, fără să se gîndească la consecinţele gestului său. Poliţiştii presupun că Burdiman se afla sub influenţa băuturilor alcoolice în momentul în care a plecat la drum, dar se vor putea pronunţa în acest sens abia după efectuarea analizelor. Tînărul este cercetat sub aspectul săvîrşirii infracţiunilor de conducere fără permis şi vătămare corporală gravă din culpă.