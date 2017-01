Sabina Dadaciu merge la turneul final al Nike Junior Tour

Câştigătoare a Mastersului Naţional al Nike Junior Tour la tenis de câmp la categoria de vârstă 12 ani, competiţie desfăşurată la începutul lunii octombrie, la Bucureşti, Sabina Dadaciu şi-a câştigat dreptul de a participa la unul dintre regalurile tenisului mondial juvenil. Astfel, constănţeanca va lua startul la International Master Nike Junior Tour, întrecere la care vor fi prezenţi câştigătorii din turneele organizate în 31 de ţări şi care va avea loc la baza sportivă Club Med Sandpiper din Florida (SUA), în perioada 6-13 decembrie. Bucuria micuţei sportive este dublă, întrucât va avea ocazia să joace împotriva celor mai bune sportive de vârsta ei, dar va reveni astfel în oraşul ei natal. În vârstă de 12 ani, Dadaciu s-a născut în Florida şi are dublă cetăţenie, română şi americană, dar la vârsta de 7 ani a revenit în România împreună cu familia şi a început să practice tenisul de câmp.

„Vreau să le mulţumesc celor care m-au ajutat, domnului Constantin Mândruţă de la CS Samtronic, care mi-a pus la dispoziţie terenurile de antrenament, Federaţiei Române de Tenis, care asigură deplasarea, şi antrenorului meu, Daniel Dragu. Am muncit mult ca să ajung aici, iar finala disputată la Bucureşti, împotriva unei alte constănţence, Gloria Mihu, a fost dificilă. Am reuşit să câştig şi mă bucur pentru că la turneul din Florida voi întâlni cele mai bune sportive din lume. Obiectivul meu este să ajung în sferturi sau în semifinale, dar mi-aş dori enorm să câştig trofeul. După turneu, voi rămâne în vacanţă în Florida, la tatăl meu, care lucrează acolo”, a spus Dadaciu, care a mărturisit că le admiră pe Simona Halep, Serena Williams şi Maria Şarapova.

Antrenorul Daniel Dragu este convins că eleva sa poate face un rezultat bun la turneul din Florida. „Constanţa are mulţi jucători de tenis de câmp de mare perspectivă, iar Sabina se numără printre ei. Cred că poate să-i calce pe urme Simonei Halep, care a devenit un reper pentru tenisul românesc. Este foarte ambiţioasă, are o mare dorinţă de victorie, viteză şi deplasare bună în teren, dar mai are mult de muncă, pentru că este încă mică”, a spus antrenorul Daniel Dragu. Acesta a pregătit-o timp de peste patru ani pe Simona Halep, tot în perioada junioratului. „Sunt mândru de ceea ce a reuşit Simona şi îi doresc să ajungă şi mai departe, să câştige un turneu de Mare Şlem”, a adăugat Dragu. Antrenorul constănţean nu va face deplasarea în Florida, Sabina şi ceilalţi trei români calificaţi, Nini Dică (U12), Ioana Gună (U14) şi Vlad Dancu (U14), urmând să fie însoţiţi de antrenorul federal Ovidiu Şola.