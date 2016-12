Sabotaj în vânzarea nurofenului?

Autorităţile britanice au anunţat retragerea de pe piaţă a unor loturi de Nurofen Plus, după ce s-a descoperit că mii de tablete dintr-un medicament antipsihotic puternic - Seroquel XL 50 mg - s-ar putea să fi fost puse deliberat în cutiile cu analgezic. Precizăm că Seroquel XL este un medicament ce se eliberează numai pe bază de reţetă şi este folosit pentru tratarea unor boli psihice, cum ar fi schizofrenia, maniile şi depresiile bipolare, în timp ce Nurofen Plus este un medicament pentru calmarea durerii şi conţine codeină. Agenţia de reglementare în domeniul sănătăţii din Marea Britanie (MHRA) a emis o avertizare şi cere vigilenţă sporită, după ce a fost sesizată că unele cutii de Nurofen Plus conţin blistere separate, în care se află Seroquel XL 50 mg. Până acum, au fost descoperite trei loturi de Nurofen Plus conţinând Seroquel, în farmacii din sudul Londrei. Numai produsul Nurofen Plus a fost afectat, dar există temeri că s-ar putea să fie vorba în total de până la 500.000 de tablete compromise. Fiecare lot conţine între 4.000 şi 7.000 de cutii, adică aproape o jumătate de milion de tablete. O cutie de Nurofen conţine 32 de pastile. Totuşi, nu toate cutiile sunt afectate. Un reprezentant al companiilor producătoare a declarat că este vorba, probabil, despre un sabotaj.