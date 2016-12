Sacha Baron Cohen face nuntă în mai

Actorul britanic are 1,91 metri înălţime, iar aleasa sa, doar 1,60; sunt firi diametral opuse, dar se iubesc la nebunie şi par mai hotărâţi ca niciodată să îşi unească destinele. După opt ani de relaţie din care a rezultat fiica lor de 2 ani, pe nume Olive, Sacha Baron Cohen şi actriţa australiană cu origini scoţiene Isla Fischer vor face nunta în primăvara anului viitor. Starul din ”Borat” şi ”Hugo” i-a cerut mâna, a nu ştiu câta oară, vedetei din comedia ”Confessions of a Shopaholic” şi, din nou, tânăra născută în Oman i-a răspuns afirmativ. De altfel, Isla Fisher este atât de hotărâtă să se mărite cu Sacha Baron Cohen încât s-a şi convertit la iudaism, sub numele de Ayala. Potrivit apropiaţilor, cei doi actori au fixat deja data în care vor deveni soţ şi soţie, evenimentul urmând să aibă loc la sfârşitul lunii mai, la Londra. ”Isla şi Sacha vor o nuntă mică, la care să participe doar familiile şi câţiva prieteni foarte apropiaţi. Cel mai probabil, lista nu va avea mai mult de 50 de invitaţi”, a mărturisit un amic de-al cuplului. Să sperăm că cei doi nu se vor răzgândi pe ultima sută de metri...