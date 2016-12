Sacha Baron Cohen, în rolul lui Freddie Mercury

Actorul Sacha Baron Cohen, starul din “Borat”, va interpreta rolul celebrului Freddie Mercury într-un lungmetraj inspirat din zilele de glorie ale solistului trupei Queen. Scenariul acestui film, al cărui titlu nu a fost deocamdată ales, va fi scris de Peter Morgan, scenaristul britanic din spatele filmelor “Regina” şi “Ultimul rege al Scoţiei”. Nu se cunoaşte, deocamdată, numele cineastului care va regiza acest lungmetraj. Filmările vor începe anul viitor, a anunţat producătorul Graham King, a cărui companie de producţie cinematografică GK Films s-a asociat pentru acest proiect cu Tribeca Productions, condusă de Robert De Niro şi Jane Rosenthal, dar şi cu Jim Beach, managerul trupei Queen. Proiectul beneficiază de susţinerea fondului care administrează averea lui Freddie Mercury şi a celor trei membri supravieţuitori ai trupei Queen. Chitaristul Brian May şi toboşarul Roger Taylor vor supraveghea felul în care va fi realizată coloana sonoră a filmului, ce va conţine atât piese din discografia grupului Queen, cât şi melodii din cariera solo a lui Freddie Mercury. Basistul John Deacon s-a retras din industria muzicală.

Acţiunea filmului se va concentra pe o perioadă de câţiva ani şi va culmina cu megaconcertul Live Aid, impresionantul show de caritate organizat în 1985, pe stadionul Wembley din Londra, considerat de presa internaţională drept cel mai mare moment din cariera grupului Queen, care a impresionat zecile de mii de spectatori şi milioanele de telespectatori cu hituri precum “We Will Rock You” şi “Radio Ga Ga”. Trupa britanică a continuat să susţină turnee şi să lucreze în studio, deşi starea de sănătate a lui Freddie Mercury se deteriora tot mai mult. La o zi după ce a recunoscut în mod public că este bolnav de SIDA, Freddie Mercury a murit din cauza acestei maladii, în 1991, la vârsta de 45 de ani. Născut în Zanzibar, cu numele Farrokh Bulsara şi educat în India, Freddie Mercury a înfiinţat trupa Queen în 1971, împreună cu May, Taylor şi Deacon. Queen a devenit un nume important în industria rock, în 1975, odată cu lansarea celui de-al patrulea album al grupului, “A Night at the Opera”, ce conţine legendara piesă “Bohemian Rhapsody”, compusă de Freddie Mercury. De altfel, tot el este acela care a compus versurile pieselor “Crazy Little Thing Called Love” şi “We Are the Champions”. În afara scenei, Freddie Mercury avea o viaţă privată extrem de protejată, acordând foarte rar interviuri şi nediscutând niciodată în public despre faptul că era homosexual. Trupa Queen, a cărei carieră se întinde pe o perioadă de peste 20 de ani, din 1970 în 1991, a fost desemnată, în 2007, cel mai bun grup britanic al tuturor timpurilor, în urma unui sondaj organizat de BBC Radio.

Actorul Sacha Baron Cohen a devenit celebru datorită personajului Ali G, dar şi filmului “Borat! - Învăţături din America pentru ca toată naţia Kazahstanului să profite”, un fals documentar despre un jurnalist kazah care pleacă să descopere SUA. Baron Cohen a primit, pentru acest rol, un Glob de Aur în 2007. În 2009, actorul britanic şi-a lansat controversata comedie burlescă “Brüno”, în care deţine rolul principal.