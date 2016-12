Sacha Baron Cohen, nevoit să cenzureze o serie de scene cu conţinut sexual

Cel mai recent film al actorului britanic, care îl are protagonist pe personajul Bruno, a primit un rating foarte strict în SUA, care interzice tututor tinerilor sub 17 ani să vizioneze acest film. Asociaţia The Motion Picture Association of America, care reprezintă comisia ce acordă ratingurile pentru film şi televiziune, a obiectat la adresa unor scene sexuale din viitorul film al comicului britanic. Filmul a primit ratingul NC-17, dar producătorii lui speră să obţină, în final, ratingul R, care le permite şi adolescenţilor sub 17 ani să vizioneze acest film, dacă sînt însoţiţi de o persoană adultă. În acest moment, filmul este reeditat şi urmează să fie din nou trimis spre vizionare de către experţii MPAA. Secvenţele ce vor fi cenzurate vor putea fi salvate şi folosite pe un DVD ce va fi lansat ulterior.

Povestea filmului se bazează pe personajul Bruno, reporterul gay specializat în modă al unui post de televiziune austriac. Bruno a fost personajul creat de Sacha Baron pentru emisiunea de televiziune „Da Ali G Show”. Acest proiect cinematografic vine la puţin timp după succesul repurtat de primul film al lui Sacha Baron Cohen, „Borat! - Învăţături din America pentru ca toată naţia Kazahstanului să profite”. Şi acest film a primit, iniţial, ratingul NC-17, care a fost schimbat, ulterior, cu ratingul R.