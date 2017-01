Sacidava Aliman, performera rundei inaugurale

În weekend-ul trecut a pornit la drum o nouă ediţie a Campionatului Judeţean de Fotbal. Anul acesta s-au aliniat la start nu mai puţin de 40 de echipe, împărţite în trei serii. Scorul primei etape a fost realizat de Sacidava Aliman, care “s-a distrat” cu nou-înfiinţata Progresul Dobromir şi s-a instalat în fruntea clasamentului Seriei Sud. În Seria Est, Avîntul Comana a trecut la limită de Voinţa Valu Traian, golul portarului Ion Dejca dovedindu-se decisiv. Liderul Seriei Nord este nou-înfiinţata Ştef Serv Seimeni, care s-a impus la scor pe terenul unei echipe ce inspira panică în ediţia precedentă.

Rezultatele primei etape - SERIA EST: Avîntul Comana - Voinţa Valu Traian 4-3 (Cabason 12, 30, Tarna 23, Dejca 76-pen. / Ivan 11, E. Lică 47, 81); CSM II Medgidia Valea Dacilor - CFR Constanţa 0-2; Sparta II Techirghiol - Recolta Negru Vodă 6-1 (Condoiu 23, 41, Gheaţă 35, 60, A. Guteanu 70, 89 / D. Barbu 16); Fulgerul Chirnogeni - Aurora II 23 August 2-3 (Borcănea 82, Vişan 87 / Raita 50, 89, Şerbănescu 67); AS Bărăganu - Unirea Topraisar 2-5 (Apetrei 12, Neacşu 38 / G. Sandu 54, 57, Iordachi 72, 85, Luchian 90), Viitorul Cerchezu - Viitorul II Cobadin 1-6 (Schmidt 42 / Osîgă 19, Preoteasa 26, Bălan 47, Leonte 49, M. Anghel 57, M. Gîscă 75), AS Independenţa - AS Ciocîrlia 0-0, Viitorul Mereni - Luceafărul Amzacea 4-0 (P. Slabu 10, Nedelcu 19, 66, Vasilescu 83); SERIA NORD: Viitorul Vulturu - Pescăruşul Gîrliciu 0-3 (I. Dobre 23, 41, Drăghici 89); CSS Medgidia - Dunărea Ciobanu 3-0 (neprezentare); Dunaris Topalu - Sport Club Horia 1-0 (V. Stan 10), Viitorul Tîrguşor - Sportul Tortomanu 3-1 (Irimiciuc 18, Marcu 50, Nacu 55 / Domache 31); Pescarul Ghindăreşti - Viitorul Fîntînele 5-6 (Ason 10, Pamfilov 52, 67-pen., 76-pen., Pîrcălăbioru 92-autogol / Grigorescu 17, 87, Chicheanu 49, Neaţu 53, 70, Orleanu 91); Steaua Dorobanţu - Ştef Serv. Seimeni 0-7 (Oană 10, 35, 37, 42, 70, A. Stoian 75, 85), Dacia Mircea Vodă - Voinţa Siminoc 2-7. Partida Gloria Seimeni - Ulmetum Pantelimon a fost amînată; SERIA SUD: Sport Prim Oltina - Peştera Dobrogei Peştera 1-1 (Ioniţă 8 / David 83), Trophaeum Adamclisi - Marmura Deleni 1-0 (Ghintuială 39), Inter Ion Corvin - Dunărea II Ostrov 4-2 (Covaciu 23, 25, 90, Cadâr 70 / E. Anghel 80, 88), Sacidava Aliman - Progresul Dobromir 12-0 (Milea 2, 10, I. Sivriu 20, 24, 40, 80, Topalu 30, D. Moraru 35, 66, I. Rizea 70, C. Coman 75, Purcărea 77).