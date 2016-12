„Sacii cu bani au ajuns la președintele Traian Băsescu!”

Apar noi acuzații în scandalul de corupție izbucnit, în primăvara acestui an, între clanul lui Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, și familia Băsescu. Adus din nou în fața instanței, de data aceasta la Judecătoria Pitești, unde a avut termen într-un alt proces în care a cerut schimbarea regimului de detenție, Bercea Mondial a făcut o precizare pentru jurnaliștii care-l așteptau. Interlopul oltean a strigat, la coborârea din dubă, că sacii de bani pe care a afirmat, marți, că i-a dus în Portul Constanța au ajuns, de fapt, la președintele Traian Băsescu, prin intermediul lui Mircea Băsescu. Referitor la această declarație, avocatul lui Bercea, Pavel Abraham, a afirmat că faptele, dacă sunt reale, sunt deosebit de grave. „Am avut o discuție cu Sandu Anghel, însă am doar elemente care nu pot susține serios un astfel de denunț. Dar el m-a asigurat că are dovezile necesare, le-a indicat și, pe măsură ce acestea se vor dovedi veridice, vom încerca să le dăm forma juridică necesară. O să discut din nou cu el ca să-mi precizeze pe parcurs dovezile, care constau în declarațiile martorilor, înregistrările audio-video... Eu nu pot face trimiterea direct la președintele României, nu am probele necesare și domnul Bercea își asumă răspunderea pentru ceea ce a spus. Dacă faptele sunt reale, atunci ne vom strădui să le probăm în instanță, dacă nu, vor rămâne în această formă, așa cum opinia publică le-a perceput. Nu aș putea să precizez o sumă clară, m-aș referi doar la sumele pe care le-a vehiculat clientul meu, cele două milioane de euro pe care le-a menționat la un anumit moment și, acum, sacii de bani. Dar asta trebuie dovedit. Cu experiența pe care o am, există o doză de credibilitate în foarte multe lucruri”, a spus Pavel Abraham.

IMPACT NEGATIV ASUPRA IMAGINII ROMÂNIEI În opinia sa, orice acuzație publică nu ar trebui comentată decât în momentul în care este probată. „Trebuie întâi să avem dovezi și apoi să le vehiculăm public de o manieră atât de puternică, fiindcă ele au o consecință de imagine deosebită. Unii văd o relație directă cu domnul Mircea Băsescu sau fac trimitere la domnul președinte, eu cred că e un impact negativ deosebit în ceea ce privește imaginea României și de aceea trebuie să fim cu toții prudenți, precauți și, în măsura în care există probe, să le dăm sau, dacă nu, să ne manifestăm rezerva cu privire la anumite aprecieri”, a explicat Pavel Abraham. Avocatul și-a descris clientul într-o manieră care ar putea da fiori multor oameni politici care se simt cu musca pe căciulă. „Sandu Anghel are extraordinar de multe de spus, foarte, foarte multe lucruri față de foarte multe persoane. Este un om complex, cu o pregătire școlară redusă, dar cu o dotare nativă deosebită și care știe să cultive relațiile cu personalități. Pentru aceasta a recurs la diferite activități, unele apreciate ca legale, altele ca ilegale, dovadă că răspunde pentru unele, dar există și o dreptate a lui, după părerea mea, care nu trebuie negată, chiar dacă uneori trebuie să ne îndoim de anumite aprecieri”, a mai spus Abraham.

DEZVĂLUIRI Tot ieri, Bercea a fost dus la Curtea de Apel Pitești, unde s-a judecat contestația sa împotriva arestării lui preventive pentru că ar fi mituit cu 300 de euro un gardian de la Penitenciarul Colibași, prin intermediul fiicei sale, Izaura. Potrivit luju.ro, la finalul ședinței, Pavel Abraham a declarat ca Bercea a făcut trimiteri directe la președintele Traian Basescu, la membri ai PDL, dar și la alte două persoane extrem de importante din România. De asemenea, potrivit lui Abraham, Sandu Anghel a vorbit despre o vizită la Craiova făcută de Traian Băsescu, ocazie cu care acesta s-ar fi întâlnit cu Bercea, precum și despre o întâlnire la Gara de Nord.