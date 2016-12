„Sacii cu euro”, ajunşi la Băsescu Traian prin soţul EBEI?

11:26:05 / 30 Septembrie 2014

cateaua lesinata,magarul tavalit

Pentru cei mai tineri este bine sa stie ca pe vremuri existau niste birturi:cateaua lesinata,magarul tavalit, leul si carnatul,in mahalalele orasului,unde se intalneau oameni din toate paturile sociale discutand tot felul de nimicuri,inclusiv politica.Astazi se intalnesc la terase, in cluburi,la nunti, botezuri si inmormantari(suntem curiosi sa vedem cati politicieni vor merge la inmormantarea mitropolitului Nicolae Corneanu) si discuta despre o altfel de politica,aceea a banului strans "la negru" pentru campa niile electorale.Poate ca si banii lui Sandu Anghel ajungeau ,in mod indirect in cine stie ce campanie,dar nu putem sa ne incredem in spusele lui pentru ca toata lumea stie cum reactioneaza un om incoltit din toate directiile.Dar dupa modul in care a actionat pana in prezent(inregistrari,filmari,intalniri cu diverse persoane din anturajul unor persoane cu functii etc.) putem spune ca avocatul va scoate ASUL-din maneca!Combatantii au jucat tare in cei 24 de ani.Cateua lesinata,magarul tavalit,leul si carnatul,caltabosul umflat,termopanul spart,cortul tuguiat si trbucul afumat sunt nostalgii ale trecutului.In prezent totul se rezuma la o halba de bere si o ruleta la care se joaca destinul a 2o de milioane de romani(cati or mai fi!).Hei,chelner,un tap si spune-mi cati bani ai strans pentru 2 noiembrie?