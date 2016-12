Sacrificarea mieilor la Constanţa, în două abatoare şi şapte puncte temporare

Tradiţionala carne de miel pentru sărbătorile pascale nu va lipsi de pe mesele constănţenilor. Pe lîngă faptul că mielul va fi mai ieftin şi, că, oricum, din cauza crizei, comercianţii vor fi dispuşi să vîndă carcasa chiar şi al 15 lei per kilogram, reprezentanţii Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Constanţa dau asigurări că nu vor fi probleme nici cu sacrificarea animalelor. Directorul adjunct al DSVSA Constanţa, dr. Gheorghe Dincă, susţine că instituţia a primit, pînă în prezent, zece solicitări de autorizare temporară pentru sacrificarea mieilor, cu zece zile înaintea Paştelui. “Din aceste zece solicitări venite din partea agenţilor economici, au fost verificate şapte. Acestea au primit deja autorizaţie, urmînd ca inspectorii noştri să analizeze şi celelalte trei solicitări. Aşteptăm solicitări şi de la Cogeleac sau Mihai Viteazu, zone cunoscute pentru numărul mare de sacrificări din perioada sărbătorilor pascale”, a declarat directorul DSVSA Constanţa. Gheorghe Dincă susţine că sacrificarea animalelor se va face sub controlul strict al medicilor veterinari în toate punctele temporare autorizate, cît şi în cele două permanente, abatoarele de la Lumina şi Cumpăna. “Anul trecut au fost 12 puncte de sacrificare la nivel judeţean şi ne aşteptăm ca şi acum să avem tot atîtea spaţii autorizate”, a completat Dincă. Potrivit Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, inspectorii trebuie să verifice respectarea normelor şi condiţiilor de igienă în toate punctele de sacrificare şi comercializare, iar în pieţele agro-alimentare, personalul de specialitate să controleze documentele care atestă provenienţa cărnii, dar şi modul de depozitare şi comercializare a produselor alimentare. “Spaţiile respective trebuie să îndeplinească condiţiile de igienă prevăzute de lege, unde sacrificarea mieilor se va face sub supraveghere veterinară. Toate punctele de sacrificare autorizate în piete şi tîrguri vor dispune de echipamente de asomare puse la dispoziţie de administraţia pieţelor”, susţin reprezentanţii ANSVSA.