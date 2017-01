Săgeata a câștigat derby-ul dobrogean cu FC Farul

Cele mai bune echipe din fotbalul constănțean, Săgeata Năvodari și FC Farul Constanța, s-au întâlnit, ieri, într-o partidă de verificare disputată pe stadionul „Flacăra” din Năvodari. Aflate în plină pregătire în vederea debutului campionatului Ligii a II-a, cele două combatante au oferit un spectacol agreabil, însă gazdele au ieșit în evidență, dominând cu autoritate ostilitățile. Astfel, echipa pregătită de Cătălin Anghel a deschis scorul încă din primul minut, când Deletic a reluat cu capul mingea trimisă de M. Chițu. Diferența s-a majorat în min. 20, după o pasă superbă trimisă de Vezan și finalizată de M. Chițu cu un șut la colțul lung. După pauză, Săgeata a schimbat întreaga echipă, în timp ce formația antrenată de Marian Pană a făcut doar câteva înlocuiri. Chiar și așa, gazdele au continuat să controleze ostilitățile, creându-și mai multe ocazii la poarta lui L. Marin. În ultimul sfert de oră a ieșit la rampă mijlocașul brazilian Eloy, care a înscris două goluri trase la indigo, în min. 77 și 83. Sud-americanul în vârstă de 20 de ani a pătruns de fiecare dată pe partea stângă și a trimis la colțul lung, fără speranțe pentru goalkeeperul oaspeților. În final, Săgeata s-a impus cu 4-0 și jocul prestat confirmă pretențiile la promovare emise de năvodăreni. „Ușor-ușor, începem să jucăm ceea ce ne propunem, chiar dacă mai sunt multe de pus la punct pentru că au venit mulți jucători noi. Am încercat să punem în practică ceea ce facem la antrenamente și în multe momente ne-a reușit. A fost un test util, mai ales că am văzut la ce mai trebuie lucrat”, a spus antrenorul gazdelor, Cătălin Anghel. „Suntem în întârziere, atât în privința completării lotului, cât și a pregătirii fizice, motiv pentru care nu avem ritm de joc. Știu însă ce am de făcut și nu am motive să nu fiu optimist. Mai mult, sunt convins că echipa va arăta mult mai bine în meciurile oficiale”, a declarat tehnicianul Farului, Marian Pană.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Cătălin Anghel), prima repriză: Ormenișan - Dușan, Fl. Pătrașcu, Damian, Bruno - Muzac, Bărbulescu - M. Chițu, Vezan, Deletic - Ciochină; repriza a doua: Gordin - Iloie, Ursu, Ed. Năstase, Cîrjă - Nicoară, Wagner - Eloy, C. Ganea, M. Roman - Airinei; FC Farul (antrenor Marian Pană): V. Neagu - Băjan, D. Ciobanu, Ghinea, Sacai - R. Dumitru, Ochia, Cîrstoiu - Răduca, Panait, Negoescu. Au mai jucat: L. Marin, Buzea, Boldea, Ghenciu, D. Stan, Muscă, Igiroșanu, Scărlătescu, Cl. Popa.