Săgeata a pierdut derby-ul de la Năvodari

Derbyul Seriei I a Ligii a II-a la fotbal, desfăşurat sâmbătă, la Năvodari, în etapa a 9-a, s-a încheiat cu victoria liderului Seriei 1, Delta Tulcea, care s-a impus cu 2-0 în duelul cu Săgeata. Presaţi de şansa de a trece pe prima poziţie a clasamentului în cazul unui succes, elevii lui Constantin Gache au evoluat neconvingător, comiţând numeroase erori, în timp ce tulcenii au fost extrem de pragmatici. Prima repriză a fost echilibrată, cu un plus pentru oaspeţi, care au controlat mijlocul terenului, unde Creţu a fost depăşit de fiecare dată. Deschiderea scorului a venit în min. 35, când Tobă a prins un şut de senzaţie de la aproximativ 30 m în vinclul din dreapta lui Gordin. Conduşi pe tabela de marcaj, năvodărenii au început cursa după egalare, Gache aruncându-i în luptă pe Bold şi Ochiroşii, dar ocaziile mari nu au venit la poarta lui Stoicescu. Mai mult, cu opt minute înainte de final, centralul Mihai Ene a acordat cu multă uşurinţă o lovitură de pedeapsă pentru oaspeţi, la o intervenţie a lui Goşa asupra lui Cîju, lovitură transformată cu siguranţă de Daniel Florea. Cu două minute înainte de final, Chiţu a avut şansa golului de onoare, dar a trimis balonul cu capul în transversală. „Noi am pierdut acest meci, nu Tulcea l-a câştigat. Până la gol, am jucat bine, dar apoi ne-am tăiat. Dacă ăla a fost penalty, eu sunt cuc. Cum să spui jucătorilor în timpul jocului, din postura de arbitru, că trebuie să se termine 2-0? Nu am pierdut însă din cauza arbitrajului. Problemelr sunt în curtea noastră”, a spus, la final, Gache.

Au evoluat - Săgeata (antrenor Constantin Gache): Gordin - Mişelăricu (57 Ochiroşii), Goşa, Fl. Popa - Petean (46 Bold), Vaştag, N. Creţu (79 Şicu) - Vezan - S. Chiţu, D. Zaharia; Delta (antrenor Cristian Dulca): Stoicescu - Cârjă (6 Ad. Voicu), D. Munteanu, Soporan, S. Cucu - Postelnicu, Ad. Ionescu, Postolache (75 Coconaşu), Tobă (48 Cîju) - D. Florea, Henry.