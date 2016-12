Săgeata a reînceput antrenamentele la Năvodari

Revenită în ţară după cele două săptămâni de cantonament în Antalya, Săgeata Năvodari a efectuat ieri un prim antrenament la propria bază sportivă. Atmosfera din cadrul echipei pregătite de Cătălin Anghel este foarte bună, mai ales că gruprea de pe litoral nu a pierdut niciun meci în perioada de pregătire din Turcia, chiar dacă a întâlnit adversari puternici. „A fost un cantonament reuşit, mai ales că am reuşit să lucrăm atât pe plan fizic, cât şi tehnico-tactic, am avut condiţii excelente de pregătire şi adversari puternici în amicale. Ne-am propus să învăţăm să jucăm şi la rezultat şi mă bucură faptul că nu am pierdut în partidele de verificare, însă nu vreau să mă îmbăt cu apă rece, niciun joc amical nu se aseamănă cu unul oficial. Am câştigat din toate punctele de vedere, dar este foarte important să continuăm pregătirea la acelaşi nivel şi să fim pregătiţi la ora meciului cu FC Botoşani. Avem nevoie de concentrare, unitate de grup şi să ne vedem interesul”, a spus Anghel. Tehnicianul grupării de pe litoral s-a declarat mulţumit de campania de achiziţii din această iarnă, când Săgeata a transferat şapte jucători: S. Pană, Bărbulescu, Băican, Deletic, Borja, Guerra şi Johnson. „Au plecat şapte jucători, dar au venit tot şapte, care s-au integrat foarte bine. Am început să ne cunoaştem, iar din ce mi-au arătat în timpul cantonamentului, toţi ne pot ajuta. Este un lot bun, atât valoric, cât şi numeric, dar trebuie să formăm rapid un grup unit. Atuul nostru trebuie să fie echipa, de aceea trebuie să fim o familie şi avem nevoie de o mobilizare maximă”, a explicat Anghel.

ACHIZIŢII FĂRĂ BANI Cei şapte jucători transferaţi în această iarnă nu au scos niciun ban din bugetul celor de la Săgeata, venind liberi de contract. „Orice jucător străin poate aduce un plus, prin cultură şi profesionalism, dar trebuie să ne ajute în joc. Am încercat să aducem şi români, dovadă că primele două achiziţii au fost din plan intern, însă nu am mai reuşit. Noroc cu relaţiile conducerii, care a adus jucători de peste hotare, cu CV-uri bune, pe care nu s-a plătit nimic”, a declarat Anghel. „Am făcut achiziţii fără bani, ba chiar cei care au venit în probe şi-au plătit şi biletele de avion. Se pare că nu am făcut alegeri greşite, dar îi las pe ei să demonstreze acest lucru pe teren. Sunt mulţumit de joc şi de staff-ul tehnic şi pot spune că Anghel este unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat. Dacă echipa va evolua aşa cum a făcut-o în amicale şi va pune în practică pregătirea de la antrenamente, sunt convins că totul va fi bine. Important este să începem bine şi să câştigăm meciul cu FC Botoşani”, a spus Aurelian Băbuţan, managerul general al năvodărenilor. Săgeata va susţine un ultim meci amical înaintea reluării campionatului, vineri, de la ora 11.00, pe stadionul “Flacăra” din Năvodari, în compania celor de la FC Farul.

ÎNCEP LUCRĂRILE LA STADION După mai multe luni de întârziere, autorităţile locale din Năvodari vor demara lucrările de modernizare a stadionului “Flacăra”, astfel încât, sezonul viitor, arena să poată găzdui meciurile din Liga 1. “Autorităţile locale au luat decizia de a demara lucrările de refacere ale stadionului şi sper ca în două săptămâni să înceapă treaba. Suntem în discuţii cu firme pentru instalarea nocturnei, a turnicheţilor, sistemului audio-video, pentru montarea unei tabele de marcaj şi, probabil, a instalaţiei de încălzire a gazonului. Este posibil ca ultimul criteriu să fie anulat, astfel că şi costurile ar fi mai mici. Vineri, va sosi la Năvodari şi directorul Comisiei de Licenţiere, Viorel Duru, care ne va da ultimele directive pentru a îndeplini toare criteriile. Conform estimărilor, lucrările ar trebui să coste cam 1,5 milioane de euro, bani care vor veni de la autorităţile locale. Mi-aş dori să putem juca ultimul meci din acest sezon, cu CFR Cluj, la Năvodari, dar important este să rămânem în prima ligă. Prin prezenţa echipei în Liga 1, are de câştigat întreg oraşul. În plus, cu cât ne vom clasa mai bine, cu atât vom lua mai mulţi bani din drepturile de televizare”, a dezvăluit Băbuţan.