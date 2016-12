Săgeata a smuls un punct la Botoşani

Promovată în premieră în Liga 1 la fotbal în această vară, Săgeata Năvodari continuă să surprindă în debutul sezonului, bifând al treilea meci consecutiv fără înfrângere. Năvodărenii au încheiat sâmbătă la egalitate, scor 1-1, în fieful unei alte nou-promovate, FC Botoşani, în etapa a 3-a. Fără căpitanul Ousmane N’Doye, suspendat, antrenorul Tibor Selymes a făcut două schimbări în formula de start, titularizându-i pe Vezan şi I. Iordache. Dorinţa sa de a impulsiona ofensiva nu s-a materializat şi prima repriză nu a adus nicio ocazie în contul oaspeţilor. Mai mult, chiar înainte de pauză, Cîrjan a fost la un pas de deschiderea scorului, dar a trimis balonul cu capul, din 6 m, în braţele lui Panagopoulos. Repriza secundă a debutat cu o gafă a centralului Iulian Dima, care nu l-a eliminat pe Acsinte, după o intrare dură la Florean. La patru minute de la reluare, acelaşi Cîrjan a profitat de eroarea lui Muzac şi a marcat cu un şut din careul mic. Săgeata a mutat şi a trimis în teren „arma secretă”, Sorin Chiţu, iar egalarea a venit cu trei minute înainte de final, tot după o gafă. Portarul Curileac a scăpat o minge simplă şi V. Lupu a reluat mingea fără probleme în poarta goală, aducând un punct extrem de important pentru năvodăreni.

MULŢUMIT DOAR DE REZULTAT. La final, antrenorul Tibor Selymes s-a declarat mulţumit de rezultat, dar nu şi de jocul echipei. „Am fost echipa mai slabă. FC Botoşani a jucat mai bine decât noi, dar am reuşit să câştigăm un punct. Sunt foarte nemulţumit de ce s-a întâmplat în primele 60 de minute. Am fost o echipă mai obosită, pentru că am avut două deplasări foarte lungi. Important este că am câştigat un punct, dar mai avem foarte multe lucruri de pus la punct. N-am stat bine în teren, a fost distanţă mare între linii, poate şi din cauza oboselii. La început, dacă cineva zicea că o să avem cinci puncte după trei etape, eram foarte mulţumiţi”, a spus antrenorul năvodărenilor.

Au evoluat - FC Botoşani (antrenor Cristi Popovici): Curileac - Patache, Tincu, I. Ursu, Fl. Acsinte - Codoban (66 Ghinga), M. Croitoru, Vaşvari, Vraciu - Hadnagy (89 I. Matei), Cârjan (71 Taban); Săgeata (antrenor Tibor Selymes): Panagopoulos - Peteleu, Fl. Popa, Cr. Munteanu, I. Filip - Vezan (77 Tigoianu), Muzac - Florean, V. Dinu, I. Iordache (51 V. Lupu) - M. Roman II (59 S. Chiţu). Marcatori: Cîrjan 49 / V. Lupu 87. Cartonaşe galbene: Acsinte, M. Croitoru, Hadnagy, Taban, Tincu / Vezan, I. Filip, Fl. Popa. Au arbitrat: Iulian Dima (Bucureşti) - Mircea Grigoriu (Bucureşti) şi Ciprian Danşa (Oradea).