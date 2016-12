Săgeata are nevoie de victorie cu Oţelul

Aflată în grafic în privinţa îndeplinirii obiectivului stabilit pentru primul sezon din istoria clubului în Liga 1 la fotbal, evitarea retrogradării, Săgeata Năvodari va juca luni seară, de la ora 20.30, pe stadionul “Farul”, un meci extrem de important pentru configuraţia părţii inferioare a clasamentului. Echipa pregătită de Tibor Selymes întâlneşte o contracandidată în lupta pentru menţinerea în prima ligă, Oţelul Galaţi, în etapa a 12-a, iar o victorie i-ar îndepărta pe năvodăreni de “zona fierbinte” a ierarhiei Ligii 1.

„Este o partidă foarte grea, între două echipe care au mare nevoie de puncte. Suntem capabili să câştigăm şi trebuie să luăm cele trei puncte pentru a fi mai liniştiţi. Galaţi are o echipă bună, care joacă de cinci ani împreună, iar acesta poate fi un avantaj pentru oaspeţi, dar noi venim cu o altă atitudine, cu dorinţa de a câştiga şi cu tinereţea jucătorilor”, a spus tehnicianul grupării de pe litoral. „Este o partidă foarte dificilă, împotriva unei echipe aflate chiar sub noi în clasament, dar avem nevoie de cele trei puncte. Sunt convins că vom face un joc bun şi vom câştiga”, a adăugat mijlocaşul Florin Achim. Antrenorul Săgeţii a explicat şi absenţa din lotul utilizat în ultimele etape a mijlocaşilor Hristu Chiacu şi Ilie Iordache, ambii jucători experimentaţi şi cu un CV impresionant: „Chiacu a fost accidentat o perioadă lungă, un an şi jumătate, şi are nevoie cam de acelaşi timp pentru a intra în formă. Eu l-am forţat să joace, i-am dat o şansă, dar poate că am greşit, pentru că are nevoie de mai mult timp. Iordache a avut o perioadă în care nu mi-a plăcut cum s-a antrenat, iar cine nu se pregăteşte cum trebuie nu intră în calcule. Acum şi-a revenit şi sper să ne ajute”.

PRESIUNE PE ANTRENORI. Întâlnirea se anunţă încinsă, mai ales că ambii antrenori îşi joacă locul pe banca tehnică. Chiar dacă rezultatele înregistrate de năvodăreni în prima jumătate a turului de campionat au fost destul de bune, Selymes ar putea fi demis dacă nu va învinge Oţelul Galaţi, existând varianta ca în locul său să fie numit Ilie Stan, antrenor care a retrogradat în sezonul trecut cu Concordia Chiajna şi a fost dat afară de la FC Vaslui după doar două etape scurse din actualul campionat. „Presiune simţi oricum, pentru că aşa este fotbalul din România. Dacă am fi fost în Belgia sau Olanda, iar obiectivul era menţinerea în prima ligă şi echipa avea cinci puncte peste zona periculoasă, nu exista presiune. În România, dacă pierzi unul sau două meciuri, simţi imediat presiunea. Eu nu ştiu despre vreun ultimatum, nu am discutat cu nimeni din conducere, dar nu-i nicio problemă dacă vine altcineva, pentru că mi-am făcut datoria şi suntem în grafic”, a declarat Selymes. În schimb, antrenorul Oţelului, Ionuţ Badea, a fost anunţat oficial de conducerea clubului că va fi demis dacă nu va câştiga la Constanţa.