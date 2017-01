Săgeata are şanse la barajul pentru Liga I

Clasată pe locul 3 în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a, Săgeata Năvodari aşteaptă cu înfrigurare şedinţa Comitetului Executiv al FRF, programată pe 20 iunie, în urma căreia ar putea ajunge în premieră în prima ligă. După scandalul provocat de neacordarea licenţelor pentru Poli Timişoara, Gloria Bistriţa, Universitatea Craiova şi FC Bihor, şi după ce Unirea Urziceni şi Victoria Brăneşti nici măcar nu şi-au depus dosarul de licenţiere, năvodărenii au şansa de a fi invitaţi de federaţie să joace pe prima scenă a fotbalului românesc. Ultima variantă, avansată de mai mulţi oficiali ai FRF, este ca Săgeata Năvodari şi Voinţa Sibiu, clasată pe locul 4 în Seria a II-a, să joace un baraj de promovare. Cele două manşe ale barajului ar urma să se dispute pe 29 iunie, turul, şi 3 iulie, returul. “Este adevărat că am fost informat de unii membru din cadrul FRF că este posibil ca promovarea să se decidă în urma unui astfel de baraj, dar nu am primit nimic oficial. Până nu va veni o hârtie la club cu această decizie, nu mai credem nimic, pentru că s-au întâmplat atât de multe şi am fost manipulaţi de atâtea ori, încât nu mai credem nimic. Când vom primi hârtia, ne vom gândi dacă vom juca, pentru că ar fi fost normal să se apeleze la criteriul celei mai bine clasate dintre echipe, iar aceasta este Săgeata”, a explicat Dumitru Rida, preşedintele grupării năvodărene. “Nu ştiu nimic despre un astfel de baraj. Băieţii sunt deja în vacanţă, iar contractul meu va expira pe 30 iunie. Aştept să văd ce se va întâmpla la şedinţa Comitetului Executiv al FRF”, a spus antrenorul Aurel Şunda.