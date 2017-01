Săgeata are tot lotul valid pentru derby-ul cu Concordia

Derby-ul etapei a 20-a din Liga a II-a la fotbal va avea loc mâine, de la ora 12.00, pe stadionul Concordia din Chiajna şi va fi televizat în direct pe Dolce Sport. Protagoniste vor fi echipa locală şi Săgeata Năvodari, cele două urmăritoare ale liderului seriei, Ceahlăul Piatra Neamţ, şi rivale la ocuparea celui de-al doilea loc promovant în Liga I. Înaintea acestui joc, Săgeata are două puncte în plus faţă de Concordia, atât în clasament, cât şi la “adevăr”. „Este adevărat, la Chiajna va fi un meci de şase puncte, dar noi stăm mai bine în clasamentul adevărului, avem două puncte în plus, iar dacă pierdem sâmbătă rămânem la aceeaşi distanţă”, spune Aurel Şunda, antrenor principal la gruparea din Năvodari. Dacă se impune la Chiajna, Săgeata pune cinci puncte distanţă între ea şi Concordia, iar la “adevăr” diferenţa ar fi de opt puncte!

Săgeata va avea tot lotul valid pentru această partidă foarte importantă. „Chiţu şi Vezan acuză uşoare accidentări, după meciul din ultima etapă, dar eu sper să-i recuperăm. Accidentaţii mai vechi, Gheorghe, Jianu şi Dîlbea, sunt refăcuţi şi pot juca la Chiajna”, a mai spus Şunda. Meciul va fi condus la centru de Sebastian Colţescu (Craiova), ajutat la cele două linii de Marius Nicoară (Băile Herculane) şi Adrian Popescu (Craiova).