Săgeata aşteaptă judecata Comisiei de Recurs

Clasată pe locul secund în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, cu patru etape înaintea finalului acestui sezon, Săgeata Năvodari nu a renunţat la visul de a ajunge, în premieră, pe prima scenă a fotbalului românesc. Gruparea de pe litoral speră că va obţine dreptul de promovare în Liga 1, chiar dacă a pierdut primele două bătălii cu Federaţia Română de Fotbal. După ce au primit un răspuns negativ din partea Comisiei de Disciplină, oficialii năvodăreni au trăit o nouă dezamăgire ieri, la Adunarea Generală a FRF. „Nu am putut trece pe ordinea de zi discutarea articolului 5 bis din ROAF, prin care ni se interzice promovarea. Din câte se pare, aprobarea regulamentul este de competenţa Comitetului Executiv, nu a Adunării Generale. Vom continua însă demersul nostru, urmând ca joi să aibă loc şedinţa Comisia de Recurs a FRF. Dacă vom primi un nou răspuns negativ, ne vom gândi să mergem la TAS”, a declarat Dumitru Rida, preşedintele clubului năvodărean. În aceste condiţii, Săgeata se luptă să-şi păstreze locul din clasament, chiar dacă va avea o misiune extrem de dificilă vineri, când va da piept, pe teren propriu, de la ora 16.30, cu liderul, Ceahlăul Piatra Neamţ. Năvodărenii au nevoie de trei puncte pentru a păstra diferenţa faţă de principala contracandidată, Concordia Chiajna. „Promovarea se joacă până la finalul campionatului. Obiectivul nostru este locul 2 şi punctele se pot recupera. Din câte am înţeles Sageata nu are drept de promovare. Mai rămâne doar să se judece cazul la TAS. Îmi pare rău, nu aş vrea să promovăm aşa”, a spus mijlocaşul Concordiei, Eugen Trică.