Săgeata aşteaptă vizita liderului

După primele trei etape desfăşurate din actualul sezon al Ligii 1 la fotbal, Săgeata Năvodari se numără printre marile surprize ale debutului de campionat. În ciuda faptului că a schimbat aproape tot lotul de jucători în această vară, iar noul antrenor principal al formaţiei din Năvodari, Tibor Selymes, a avut la dispoziţie doar trei săptămâni pentru a forma o echipă, gruparea de pe litoral a rămas neînvinsă, înregistrând o victorie şi două egaluri, având astfel un +2 încurajator la „adevăr”.

„Am început nesperat de bine şi am obţinut în primele etape mai mult decât am fi crezut. Totuşi, trebuie să fim conştienţi că nu am realizat nimic şi greul abia a început”, a spus managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuţan. Pentru Săgeata urmează un examen extrem de important sâmbătă, când va primi vizita liderului-surpriză al Ligii 1, ACS Poli Timişoara. Programat iniţial la ora 19.00, pe stadionul „Farul” din Constanţa, meciul a fost mutat de LPF la ora 21.30 şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1. „Va fi un joc dificil, pentru că întâlnim o echipă neînvinsă, care se află în fruntea clasamentului, dar rezultatele înregistrate în acest sezon ne dau speranţe şi ne obligă să jucăm la victorie. Vrem continuitate şi ar fi extraordinar să luăm cele trei puncte”, a explicat Băbuţan, care speră ca tribunele să fie cât mai pline: „Mi-aş dori să vină mai mulţi spectatori decât la meciul cu Gaz Metan Mediaş, dar avem datoria să le câştigăm respectul prin rezultatele obţinute pe teren”.

REVINE N’DOYE. Pentru partida cu timişorenii, antrenorul Tibor Selymes se va putea baza şi pe serviciile căpitanului Ousmane N’Doye, care şi-a ispăşit etapa de suspendare dictată după eliminarea de la Braşov. În schimb, mijlocaşul dreapta Andrei Florean s-a accidentat la antrenamentul de ieri şi a părăsit terenul şchiopătând. „Nu am primit încă un verdict clar din partea medicilor în privinţa lui Florean, dar sperăm să-l putem recupera până la ora partidei. Dacă nu, cel care îl va înlocui trebuie să demonstreze că merită să facă parte din lot”, a spus Băbuţan. Situaţia este incertă şi în cazurile fundaşilor Ioan Mera şi Dejan Savic, care nu au primit cartea verde şi nu pot fi legitimaţi.