Săgeata caută al treilea succes consecutiv

După o iarnă agitată, în care a schimbat atât banca tehnică, cât şi lotul de jucători, Săgeata Năvodari a pornit perfect în returul Ligii a II-a la fotbal. Echipa pregătită de Constantin Gache a bifat două victorii, fără gol primit, şi a urcat pe locul secund în clasamentul Seriei 1, intrând din nou în lupta pentru promovare. Gruparea de pe litoral are ocazia de a trece pe primul loc sâmbătă (ora 11.00, la Năvodari), când speră să ia cele trei puncte în confruntarea cu Chindia Tîrgovişte, din etapa a 18-a.

„Chindia este o echipă imprevizibilă, care a avut prestaţii bune în acest sezon. Ştiu că meciul din tur s-a încheiat la egalitate, 0-0, însă gazdele şi-au creat atunci multe ocazii şi doar şansa a făcut ca Săgeata să plece neînvinsă. Este adevărat că echipa din Tîrgovişte nu a câştigat în deplasare în acest campionat, dar a jucat bine de fiecare dată. Probabil că tinereţea şi lipsa de experienţă a jucătorilor au împiedicat-o să învingă pe teren străin. Sâmbătă, contez pe maturitatea echipei mele şi, în mod normal, trebuie să câştigăm”, a spus antrenorul Constantin Gache. Tehnicianul năvodărenilor nu-l va putea folosi pe căpitanul Florin Popa, suspendat după cartonaşul roşu încasat în runda precedentă, în timp ce mijlocaşul Ovidiu Vezan este incert din cauza unei accidentări. „Ne lipseşte căpitanul, care dădea un imbold echipei. În plus, se cunoaşte foarte bine cu Goşa şi formau un cuplu omogen în centrul apărării. Popa urca în careul advers la fazele fixe şi vom avea de suferit şi la acest capitol, dar sper că cel care-l va înlocui îşi va face datoria cu brio. Încercăm să-l recuperăm până la ora meciului pe Vezan, care a lipsit şi la Buftea din cauza unei accidentări”, a explicat Gache. „Nu va fi un meci uşor, dar trebuie să luăm cele trei puncte. În tur nu am reuşit să marcăm, însă ne-am propus să o facem sâmbătă şi să câştigăm. Avem un moral bun după cele două victorii consecutive şi sper să continuăm seria bună. Şi pentru mine a fost un start bun, pentru că am marcat în fiecare etapă, dar important este rezultatul, nu cine înscrie”, a adăugat mijlocaşul Valentin Apostol.

FĂRĂ PRESIUNE. Năvodărenii au recunoscut că-şi doresc promovarea la finalul acestui sezon, dar nu există presiune pe umerii jucătorilor. „Aş fi ipocrit să spun că nu vreau promovarea, dar nici nu ne apasă atât de mult acest obiectiv. Sunt multe probleme de rezolvat până să ajungem acolo. Victoriile aduc victorii, dar trebuie să fim atenţi şi să mergem pas cu pas. Am pus accentul pe defensivă, pentru că, în primul rând, pregăteşti apărarea, ca să nu primeşti gol. Asta nu înseamnă că am băgat autobaza în poartă. Am ieşit mereu la joc, chiar şi atunci când eram în inferioritate numerică la Buftea”, a mai declarat Gache.