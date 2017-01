Săgeata continuă seria evoluţiilor penibile

Promovată în premieră în Liga 1 la fotbal, Săgeata Năvodari a încheiat în genunchi prima parte a sezonului, cedând, aseară, în fieful celor de la CFR Cluj, cu 1-6 (Sorian 65 / Djokovic 2, Maah 30, Rui Pedro 42, Deac 46, 85, Camora 86), în etapa a 17-a, ultima a turului. După un început bun de campionat, echipa pregătită de Tibor Selymes s-a transformat în cea mai penibilă grupare din prima ligă. Decişi să se facă de râs cu stil, năvodărenii au continuat seria gafelor de “cascadorii râsului” începută în urmă cu mai multe etape. Primadonă a fost aşa-zisul portar Krizstian Pogacsics, care a oferit o mostră de umor negru. “Talentul” descoperit în Ungaria s-a făcut de râs la chiar prima fază a partidei, când a scăpat în faţă o minge uşoară, dar Maftei l-a iertat, trimiţând paralel cu poarta goală. Ambiţios, Pogacsics a perseverat, definitivându-şi opera câteva secunde mai târziu, când a privit cu multă candoare cum mingea trimisă de Djokovic de la mijlocul terenului cade în faţa sa, apoi îl sare şi poposeşte în vinclu. Faza a fost întâmpinată cu un zâmbet larg de Petre Grigoraş, în timp ce Selymes s-a închinat, crezând că alungă spiritele rele din echipa sa. În timp ce clujenii încă savurau cadoul dulce oferit de Pogacsics, Alexandru Grigoraş şi-a încercat norocul cu un şut de la distanţă, oprit de Piccolo cu mâna în propriul careu. Centralul Sebastian Colţescu s-a gândit însă că este rândul lui să-l eclipseze pe Pogacsics şi nu a acordat penalty-ul evident şi pentru un arbitru de judeţ. Apoi, Selymes l-a schimbat pe fiul tehnicianului advers, Alexandru Grigoraş, singurul care mai mişcase ceva pe teren.

„Nu am ce să-i reproşez, dar am încercat să forţez ofensiva”, a explicat antrenorul năvodărenilor. După câteva mari ocazii ale gazdelor, a urmat o nouă gafă, de această dată a lui Fl. Popa, care i-a oferit o minge pe tavă lui Maah, iar atacantul advers şi-a finalizat cursa cu un şut la colţul scurt. Cu o apărare de râsul lumii, în care I. Filip II a fost depăşit la fiecare fază, năvodărenii au mai încasat un gol, Rui Pedro şutând în cros, după ce a dejucat pasul la ofsaid al oaspeţilor.

DOAR VEZAN Cu Ousmane N’Doye parcă ieşit la pensie la ţărmul mării, cu o sumă considerabă pe cupon, Săgeata a mai încasat o “boabă” chiar în primul minut al reprizei secunde, Deac distrându-se cu defensiva oaspeţilor. Simţindu-se în plus pe teren, I. Filip II s-a gândit să meargă mai repede la cabine şi a încasat al doilea cartonaş galben, după un fault inutil. Vezan, unul dintre puţinii fotbalişti ai năvodărenilor, le-a arătat colegilor ce înseamnă fotbalul de primă ligă şi i-a oferit o pasă genială lui Sorian, care a redus din handicap. Cu cinci minute înainte de final, gruparea de pe litoral a bifat şi al cincilea gol primit, după un lob spendid al lui Deac. Câteva secunde mai târziu, Camora a încheiat “setul”, după o nouă gafă a lui Fl. Popa. Astfel, Săgeata a înregistrat al cincilea eşec consecutiv, are cea mai slabă defensivă din prima ligă şi a ajuns pe loc retrogradabil.

Au evoluat - CFR (antrenor Petre Grigoraş): Felgueiras - Maftei, Piccolo, I. Rada, Camora - Muniru (63 Batin), Djokovic - Deac, Rui Pedro (71 Fl. Costea), Hora (55 Gabionetta) - Maah; Săgeata (antrenor Tibor Selymes): Pogacsics - Peteleu, L. Munteanu, Fl. Popa, I. Filip II - N’Doye, Vezan - Fl. Achim (56 V. Lupu), Tigoianu (47 Sorian), Al. Grigoraş (32 V. Dinu II) - M. Roman II. Cartonaşe galbene: Rada / Peteleu, Fl. Achim, I. Filip II (2). Cartonaş roşu: I. Filip II (min. 53). Au arbitrat: Sebastian Colţescu (Craiova) - Octavian Şovre (Oradea) şi Ionel Dumitru (Prahova).

SELYMES NU RENUNŢĂ La finalul partidei, Selymes a anunţat că nu demisionează, dar ar fi dispus să plece dacă acest lucru ar fi spre binele echipei. „Eu nu renunţ aşa uşor. Nu m-am gândit la varianta demisiei. Voi discuta cu cei din conducere şi vom vedea care este cea mai bună soluţie pentru echipă, dar mai am un an de contract”, a spus Selymes, care nu a fost prezent la conferinţa de presă. În schimb, oficialii de la Săgeata au lăsat să se înţeleagă că o despărţire de antrenor este mai mult decât posibilă. „A fost o umilinţă mare. Nici nu-mi găsesc cuvintele, pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni. Cu toţii suntem vinovaţi. Este exclus ca jucătorii să nu fi vrut să joace, pentru că nu-mi vine să cred că un jucător profesionist poate face aşa ceva. La final, am rămas încă zece minute pe bancă alături de Selymes şi am avut o discuţie. Este foarte supărat, îi este ruşine şi este foarte hotărât să plece. În acest caz, ne vom strânge mâinile şi vom încerca să ne despărţim pe cale amiabilă, indiferent de clauzele din contract”, a spus managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuţan.