Săgeata, cu gândul la cele trei puncte

Având punctaj maxim după etape, Săgeata Năvodari este cotată cu prima șansă în partida cu Unirea Slobozia, programată sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, în etapa a treia a Ligii a II-a. Echipa pregătită de Cătălin Anghel, care are drept obiectiv promovarea în prima ligă, nu are voie să facă pași greșiți, chiar dacă va da piept cu una dintre revelațiile sezonului trecut. Năvodărenii au și ascendentul moral al calificării în șaisprezecimile Cupei României, după ce au trecut de FC Farul, după prelungiri, în timp ce ialomițenii au fost eliminați, în urma loviturilor de departajare, de formația din Liga a III-a Viitorul Axintele. „Trebuie să uităm meciul de marți, este deja istorie. Și noi, și Slobozia am jucat 120 de minute, astfel că nimeni nu este avantajat din punct de vedere fizic. Trebuie să fim concentrați și să punem presiune pe adversari”, a avertizat antrenorul grupării de pe litoral.

Echipa probabilă la Săgeata: Albuţ - Cârjă, Ursu, R. Damian, Bruno - Muzac, D. Stana - Cr. Ganea, Vezan, Deletic - Guerra.

Programul etapei - sâmbătă, ora 11.00: FC Farul - Academica Pitești, Săgeata Năvodari - Unirea Slobozia, CS Baloteşti - ACS Berceni, CF Brăila - Rapid CFR Suceava, FCM Dorohoi - ASC Bacău, Gloria Buzău - FC Voluntari.

Clasament: 1. Academica 6p (golaveraj: 4-0), 2. SĂGEATA 6p (3-1), 3. Rapid CFR Suceava 4p (4-1), 4. CF Brăila 4p (1-0), 5. FC Voluntari 3p (3-2), 6. Gloria Buzău 3p (2-4), 7. FC FARUL 2p (3-3), 8. Unirea Slobozia 2p (1-1), 9. ASC Bacău 1p (3-4), 10. FCM Dorohoi 1p (1-4), 11. CS Baloteşti 0p (0-2), 12. ASC Berceni 0p (2-5).