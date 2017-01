Săgeata, cu rezervele în Cupa României

La finalul amicalului de ieri cu FC Farul Constanţa, câştigat cu 3-1, antrenorul Aurel Şunda s-a declarat mulţumit de evoluţia elevilor săi şi a anunţat că va aborda meciul din Cupa României, cu Unirea Slobozia, programat pe 29 august, cu rezervele.

„Este o victorie cu FC Farul, o echipă bună din liga secundă. Noi am făcut două echipe, pentru că avem un lot numeros şi ne-am făcut o strategie, întrucât vom aborda Cupa României cu jucătorii folosiţi mai puţin în amicale. Chiar şi aşa, ne propunem să câştigăm şi la Slobozia şi sperăm să nu intervină alte probleme, cum ar fi legitimarea jucătorilor aduşi în această vară”, a spus tehnicianul năvodărean, care a dezvăluit şi obiectivul pentru sezonul viitor: „Cum s-a întâmplat în fiecare an, Săgeata îşi propune să atace locurile fruntaşe din clasament. În privinţa lotului, vor rămâne 24 de jucători. În această vară am făcut o selecţie riguroasă, am avut în probe şi mai mulţi jucători străini, dar a rămas doar ivorianul Diaby, care reprezintă o surpriză plăcută şi o achiziţie reuşită”. Năvodărenii vor susţine sâmbătă, de la ora 11.00, un ultim test de verificare înaintea startului oficial al sezonului, întâlnind formaţia din Liga a III-a Eolica Baia, pe stadionul ITC.