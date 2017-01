Săgeata dă baraj pentru Liga 1

După un an de emoţii, timp în care s-a luptat atât cu celelalte candidate la promovare din Liga a II-a, cât şi cu Federaţia Română de Fotbal (FRF), care i-a interzis dreptul de a accede în prima ligă, Săgeata Năvodari a primit ieri o veste surprinzătoare. Astfel, în urma şedinţei Comitetului de Urgenţă al FRF s-a decis ca gruparea de pe litoral, care a încheiat sezonul pe locul 3 în clasamentul Seriei I din eşalonul secund, să susţină barajul pentru accederea în Liga 1 împotriva echipei clasate pe locul 4 în Seria a II-a, CSU Voinţa Sibiu. Hotărârea a fost votată în unanimitate de Mircea Sandu - preşedinte FRF, Dumitru Dragomir - prim-vicepreşedinte FRF şi Octavian Goga - vicepreşedinte FRF. Barajul se va disputa tur-retur, pe 2 iulie, de la ora 18.30, şi 6 iulie, de la ora 18.00, tragerea la sorţi a ordinii disputării meciurilor fiind programată azi, la ora 12.00, la Casa Fotbalului.

Oficialii năvodăreni au primit bucuroşi decizia federaţiei, demarând deja pregătirile pentru baraj. „FRF m-a chinuit timp de şase luni cu meritul sportiv şi, în loc să promoveze acum cea mai bine clasată din liga secundă, mai trebuie să trec printr-un chin. Ne-am luptat pentru promovare timp de un an şi lucrurile nu s-au schimbat prea mult în ultima vreme, astfel că suntem pregătiţi pentru prima ligă. De altfel, în momentul în care am demarat acest proiect, în urmă cu patru sezoane, ne-am dorit să ajungem în Liga 1. Nu am terminat pe unul dintre primele două locuri, pentru că am fost un pic intimidaţi de felul în care au mers procesele cu comisiile FRF. Am încheiat pe locul 3, pentru a evita să fim trimişi în Liga a III-a şi ne vom lupta din această postură pentru promovare. Este a doua şansă pe care o primim şi sper să o fructificăm. Cred că pornim favoriţi pentru că am încheiat mai sus în clasament decât adversarii”, a spus preşedintele clubului năvodărean, Dumitru Rida, care a lămurit şi problema stadionului unde echipa ar putea juca în Liga 1: „Există proiectul pentru modernizarea bazei sportive. Acesta nu va putea fi terminat până la startul campionatului, dar, cu mici îmbunătăţiri, vom putea evolua la Năvodari, pentru că există unele derogări pentru echipele nou-promovate. În plus, în contractul de asociere cu Primăria Năvodari este stipulat clar sprijinul acordat echipei în funcţie de nivelul de performanţă”.

SE ÎNTOARCE ŞUNDA. Săgeata va fi condusă de pe bancă de Aurel Şunda, chiar dacă antrenorul năvodărean îşi va încheia contractul pe 30 iunie. Conform înţelegerii, tehnicianul rămâne în funcţia până la încheierea anului competiţional, iar barajul este inclus în actualul sezon. „Sunt încă la Timişoara, dar am demarat deja strategia pentru baraj. Ştiu că în România este posibil orice, dar nu am anticipat acest baraj. De aceea, nici nu le-am lăsat jucătorilor vreun program individual şi trebuie să o luăm de la zero cu pregătirea. Sperăm să ne adunăm repede, iar într-o săptămână să găsim cea mai bună formulă de echipă. Am făcut partide foarte bune în campionat şi sunt optimist în privinţa barajului. Este o muncă depusă în ultimele două sezoane, când echipa s-a luptat mereu pentru primele locuri. În funcţie de tragerea la sorţi, vom decide unde ne vom reuni”, a explicat Şunda, care mai are în palmares trei promovări în prima ligă, cu UM Timişoara, CFR Cluj şi Unirea Alba Iulia.