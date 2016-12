Săgeata, doar remiză pe terenul Coronei

09:45:24 / 29 Martie 2014

Parerea mea

In toata media scrisa,vorbita si vizual continua cu comentarii,cele mai multe exagerate sau ironice,cu victoria Stelei joi. Da,Steaua a castigat meritat,clar fiind echipa mai buna. De fapt cam de aproape doi ani este cea mai buna din tara. Victoria Stelei nu se datoreaza uneu valori deosebite colectiva si individuala,ci mai degraba slabiciunilor adversarilor,care au primit golurile in prima repriza numai pe greseli de neconceput la nivelul primei ligi. Aceasta distantare,sper temporara,a Stelei fata de restul echipelor se datoreaza indeosebi ca adversarii din ultimii ani,din diferite motive,au decazut financiar. Uniidintre ei,Poli Timisoara si U Craiova practic sunt desfiintate si destramate,Rapidul este pe cale de disparitie atarnand de un fir de ata, CFR Cluj si Dinamo se zbat la limita suravietuirii,Vasluiul este parasita de forta lui Porumboiu. Nu numai ca unii jucatori valorosi ai acestor echipe au ajuns in Ghencea,dar multi dintre jucatorii buni din tara,Stanciu,Chipciu,Parvulescu puteau ajunge la alte echipe. Asa ca fara concurenta,Steaua a luat si se pare ca va lua totul. Dar Steaua este chioara intr-un campionat al orbilor! Cu o singura victorie in L.C. din 24 meciuri nu poate fi pe plan european decat o prezenta pitoreasca,sub valoarea lui Bate Borisov,Victoria Plzen ori vreo cipriota. Ca au aratat palma cu 5 goluri suporterilor dinamovisti este o ironie nesportiva si i-as ruga sa o faca dupa 5 victorii in meciurile din L.C. dupa 5 calificari in primavara europeana sau dupa 5 puncte in grupa L.C. Nu mai vorbesc ca in acest campionat a beneficiat de mari erori(!!!) de arbitraj,pe cand Astra si Petrolul...Vad ca jucatorii lor nu au cautare in Europa nici macar la echipe cat de cat,iar cei care au ajuns,Bourceanu si Rusescu n-au convins la echipe modeste