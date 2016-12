Săgeata, egal cu Petrolul Ploieşti

Aflată într-un stagiu de pregătire la Bucureşti, Săgeata Năvodari s-a deplasat sâmbătă la Strejnic, unde a susţinut un meci amical în compania celor de la Petrolul Ploieşti. La capătul unui joc amical, cele două candidate la promovarea în Liga I au încheiat la egalitate, 0-0. Prima repriză le-a aparţinut elevilor lui Aurel Şunda, care au ratat trei mari ocazii de a marca, prin Jianu, Boroştean şi Dîlbea, în timp ce ploieştenii au controlat a doua jumătate a partidei. „A fost un test reuşit, pe un teren bun şi o vreme favorabilă, chiar dacă a bătut destul de tare vântul. Chiar dacă nu am marcat, sunt mulţumit de jocul echipei. Pentru noi, a fost primul meci adevărat din acest an. Cele două partide din cantonamentul de la Băile Herculane s-au disputat pe zîpadă, iar întâlnirea cu Comprest Gim a avut loc pe teren sintetic”, a spus Şunda. Au jucat pentru Săgeata: Fl. Olteanu - C. Dinu, Gheară, Fl. Popa, Al. Vlad - Olah, Dîlbea, V. Apostol, M. Gheorghe - Jianu, Boroştean. Au mai evoluat: Itu, Goşa, L. Turcu, Şicu, Şamata, Costachi, Petruş. Următorul amical pentru formaţia de pe litoral va avea loc mâine, când vor întâlni pe Juventus Bucureşti, echipă din Liga a II-a. Din păcate, năvodărenii l-au pierdut pentru retur pe fundaşul Florin Bold, care a suferit o ruptură musculară şi va lua o pauză de aproape trei luni. „Avem variante pentru a acoperi postul de fundaş dreapta, dar vom vedea dacă este necesar să aducem un alt jucător pentru partea a doua a campionatul”, a explicat Şunda. Azi, Săgeata ar putea afla dacă are dreptul să promoveze în Liga I, o decizie clară urmând să fie luată în cadrul şedinţei Comitetului Executiv al FRF.