Săgeata face calcule pentru evitarea retrogradării

Cu două etape înainte de finalul campionatului, Săgeata Năvodari se află pe loc retrogradabil în Liga 1 la fotbal, dar continuă să aibă şanse reale de a se menţine în primul eşalon. Echipa pregătită de Cătălin Anghel ocupă penultima poziţie în ierarhia internă, cu 35 de puncte, dar distanţa faţă de locul 9 este de numai patru puncte. Drept urmare, năvodărenii au făcut calcule în privinţa menţinerii în prima ligă şi au ajuns la concluzia că patru puncte obţinute în ultimele două runde, cu Dinamo Bucureşti, în deplasare, şi cu CFR Cluj, pe teren propriu, i-ar salva de la retrogradare. Un rol important în stabilirea clasamentului final îl vor avea însă rezultatele înregistrate în meciurile directe cu celelalte formaţii din zona periculoasă. Astfel, în caz de egalitate la puncte, Săgeata este avantajată în faţa celor de la Gaz Metan Mediaş, 1-0 şi 2-1, FC Braşov, 0-0 şi 1-1, FC Viitorul, 3-1 şi 0-0, Universitatea Cluj, 1-0 şi 1-1, şi Oţelul Galaţi, 2-1 şi 1-0, dar pierde în faţa echipelor ACS Poli Timişoara, 1-2 şi 1-1, şi Ceahlăul Piatra Neamţ, 1-2 şi 0-2, în timp ce în disputa cu Concordia Chiajna va conta golaverajul general, întrucât s-au înregistrat aceleaşi rezultate, 4-0 şi 0-4. În aceste condiţii, gruparea de pe litoral ar putea rămâne în Liga 1 chiar şi cu o singură victorie în ultimele două etape, dacă va fi deasupra sau la egalitate cu două dintre formaţiile împotriva cărora stă mai bine în meciurile directe.

CONCENTRAŢI PE... DINAMO Năvodărenii nu se gândesc la jocul rezultatelor şi sunt concentraţi asupra meciului cu Dinamo Bucureşti, programat vineri, de la ora 19.30, în deplasare, în etapa a 33-a. „La începutul campionatului făceam calcule şi ne propuneam să facem cel puţin 35 de puncte pentru a ne menţine în prima ligă. În acest moment, însă, ne este frică şi cu 39 de puncte, pentru că am fi la mâna rezultatelor. Depindem doar de noi, pentru că mai sunt în joc şase puncte şi, dacă am obţine maximum în aceste ultime două runde, am putea încheia campionatul chiar şi pe locul 10”, a spus managerul general al năvodărenilor, Aurelian Băbuţan. Oficialul grupării de pe litoral a declarat că nu este interesat de rezultatele înregistrate de celelalte echipe aflate în zona fierbinte.

„Cred că fiecare conducător de club şi antrenor trebuie să-şi vadă de echipa lui. Nu am comentat ce fac celelalte formaţii şi nici nu o să comentez. Până la urmă, noi suntem vinovaţi că am ajuns în această situaţie, pentru că am pierdut puncte cu Ceahlăul şi Timişoara. Ştiu că stăm destul de bine în privinţa rezultatelor directe în faţa celorlalte echipe, dar suntem dezavantajaţi tocmai în privinţa celor cu care avem şanse mari să fim la egalitate, Poli, Chiajna şi Timişoara. Noi suntem concentraţi asupra meciului cu Dinamo, iar o victorie în Ştefan cel Mare ne-ar face să stăm mai liniştiţi înaintea ultimei etape”, a explicat Băbuţan.