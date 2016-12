Săgeata încă mai speră

Clasată pe locul secund al Seriei I a Ligii a II-a la finalul turului, Săgeata Năvodari a trecut de la extaz la agonie în această iarnă. Gruparea de pe litoral a fost ca şi promovată în prima ligă timp de o lună, după ce principala contracandidată, Concordia Chiajna, a anunţat că fuzionează cu Unirea Urziceni şi îşi trimite cei mai buni jucători să evolueze în prima ligă. În urmă cu două zile, totul s-a schimbat, după ce Direcţia Juridică din cadrul FRF a anunţat că năvodărenii nu au drept de promovare, din cauza schimbului de locuri cu CS Buftea efectuat în urmă cu un an şi jumătate. Vestea i-a luat prin surprindere pe oficialii de la Săgeata, care susţin că discutaseră în vară despre posibilitatea promovării cu Adrian Stângaciu, conducătorul Direcţiei Juridice, şi au primit asigurări că nu sunt probleme. Ieri, preşedintele grupării de pe litoral, Dumitru Rida, ar fi trebuit să depună o contestaţie la federaţiei, dar lipsa unei înştiinţări oficiale l-a determinat să renunţe la această iniţiativă. În schimb, oficialul năvodărean se va prezenta azi la sediul FRF pentru a analiza problema creată. „Conform ROAF, toate abaterile de la regulament privind promovarea sau retrogradarea sunt sancţionate de Comisia de Disciplină a FRF. La noi nu s-a întâmplat acest lucru. Am citit pe site o precizare din partea Direcţiei Juridice. Nu am primit nicio înştiinţare oficială, astfel că voi merge la federaţie să văd despre ce este vorba. Mergem pas cu pas, pentru că speranţa moare ultima. Dacă va fi cazul, voi depune o contestaţie la Comisia de Recurs, dar nu sunt foarte optimist. Se vorbeşte despre meritul sportive, dar tocmai acest lucru se eludează. Şi dacă vom aştepta încă doi ani, apoi ni se dă o altă sancţiune şi nu vom putea promova? Este clasic românesc! Putem lupta în continuare, dar nu-mi doresc să fiu Don Quijote”, a spus Rida.