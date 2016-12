Săgeata îşi joacă ultima şansă de menţinere în Liga 1

08:41:50 / 20 Mai 2014

Un singur lucru e clar

Constantenii nu se pricep la fotbal! Farul a retrogradat in Liga 3, Sageata retrogradeaza in Liga 2, Viitorul a fost alungat, spectatori nu sunt, sponsori nu sunt, stadion de Liga 1 nu exista in toata Dobrogea, concluzia e ca dobrogenii/constantenii nu se pricep la fotbal! Vad totusi o umbra de inteligenta, daca tot nu te pricepi la fotbal e bine ca nici nu arunci banii in fotbal.