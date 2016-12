Săgeata, lider solitar în Seria I

Mutată în această vară la Năvodari, Săgeata a reuşit un debut perfect de campionat, fiind singura echipă din Seria I a Ligii a II-a cu punctaj maxim după primele patru etape. Sâmbătă, elevii lui Aurel Şunda şi Constantin Funda au făcut o nouă “victimă”, impunându-se în deplasare, cu 2-1, în faţa Gloriei Buzău, în etapa a 4-a. Scorul a fost deschis în min. 39 de golgeterul Jianu, care a finalizat perfect pasa în adâncime primită de la Boroştean, trimiţând de la 14 metri în poarta gazdelor. Egalitatea s-a restabilit însă în secundele de final ale primei reprize, când Daniel Prodan a transformat o lovitură de pedeapsă, după un fault comis de Olah asupra lui Zuluf. Fostul jucător de la FC Naţional şi Poli Timişoara şi-a răscumpărat greşeala în min. 66, când şi-a readus echipa în avantaj, cu un şut la vinclu, dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri. “A fost greu, dar băieţii merită felicitări pentru că au jucat bine şi au luat cele trei puncte pentru care am mers la Buzău. Punctajul maxim este o consecinţă a muncii noastre, sper să mergem tot pe acest drum şi să facem o figură frumoasă”, a spus antrenorul Aurel Şunda. Au evoluat: Gloria (antrenor Mihai Ciobanu): Budur - V. Mocanu, C. Puşcă, Berceanu (46 C. Marcu), Otvoş - Ursu, M. Puşcă, V. Stan, Zuluf (46 Smedescu) - D. Prodan, Ungureanu (37 Vasilescu); Săgeata Năvodari (antrenori Aurel Şunda şi Constantin Funda): Olteanu - Bold, Goşa, Fl. Popa, Vlad - Boroştean (56 Şicu), Olah, V. Apostol, Vezan (78 L. Turcu) - Jianu (84 V. Alexandru), M. Gheorghe. Au marcat: D. Prodan 45 / Jianu 39, Olah 66.