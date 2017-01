Săgeata Năvodari a pierdut două puncte

Aflată într-o situație financiară critică, motiv pentru care nu s-a prezentat la ultimul meci oficial de anul trecut, și rămasă fără jucătorii de bază, care au părăsit echipa din cauza restanțelor financiare, formația Săgeata Năvodari are șanse minime de redresare. Gruparea de pe litoral nu mai este sprijinită financiar de autoritățile locale, motiv pentru care nu a mai efectuat plăți în ultimele trei luni către jucători și antrenori, dar mai ales către alte cluburi, unde rămăsese datoare după transferurile efectuate în sezonul anterior, când a evoluat în Liga 1. Drept urmare, năvodărenii au primit o veste dură din partea Comisiei de Disciplină a Federației Române de Fotbal, care a decis să penalizeze Săgeata cu două puncte pentru o datorie de 2.500 de euro către CS FC „Viorel Mateianu”, clubul din Baia Mare de unde l-a achiziționat pe mijlocașul Florin Achim. În plus, Săgeata a fost sancționată cu interzicerea dreptului de a transfera și legitima jucători în următoarea perioadă. „Din păcate, situația nu s-a schimbat în ultima lună și așteptam comunicarea oficială din partea federației în această perioadă. Nu știm ce se va întâmpla cu echipa, însă, dacă nu vom mai continua, nu mai contează această sancțiune”, a spus președintele grupării de pe litoral, George Poștaliu. Năvodărenii au termen până la 14 ianuarie, ora 14.30, pentru a achita datoria, în caz contrar urmând să piardă încă două puncte. Conducerea clubului speră ca până atunci să primească un răspuns clar în privința unei eventuale implicări financiare a unor oameni de afaceri italieni. „Am păstrat legătura în perioada de vacanță și până luni vom primi un răspuns clar din partea lor. Dacă nu se vor implica, nu avem nicio șansă de a continua”, a adăugat Poștaliu. În urma acestei depunctări, Săgeata are 22 de puncte, dar își păstrează locul 5 în clasamentul Seriei 1, după 16 etape disputate din sezonul regulat în eșalonul secund.

BRUNO, INTERZIS ÎN ROMÂNIA

Bruno, fostul fundaș de la Săgeata, a plecat de la echipă cu două etape înainte de finalul primei părți a campionatului, din cauza restanțelor salariale, semnând cu Academica Pitești din postura de jucător liber de contract. Brazilianul a primit însă o veste dură, având interdicție de a intra în România pe o perioadă de șase luni din cauza problemelor legate de viză. Mai exact, piteștenii au acuzat faptul că Săgeata i-a luat lui Bruno doar viză turistică, iar acesta nu a avut contract de muncă pe perioada în care a evoluat pentru formația din Năvodari.