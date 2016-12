Săgeata Năvodari a spus „adio“ primului eşalon

După un singur sezon în elita fotbalului românesc, Săgeata Năvodari revine în eşalonul secund, ocupând locul 17 la finalul stagiunii 2013-2014 în Liga 1. Jucătorii Săgeţii au reuşit - tristă consolare - să lase o impresie foarte bună la ultima evoluţie în primul eşalon, învingând miercuri seară, pe stadionul “Farul”, cu 2-1, fosta campioană CFR Cluj. Finalul meciului i-a găsit pe toţi jucătorii Săgeţii, inclusiv cei care nu s-au aflat în lotul pentru acest meci, antrenori şi conducere administrativă, strânşi la marginea terenului pentru a urmări pe un telefon mobil finalul partidei de la Timişoara. Un eventual gol egalizator al Chiajnei ar fi adus fericirea pe litoral, dar, din păcate, nu a fost să fie.

„Greu de descris în cuvinte tristeţea aceasta. Greu să intri în vestiar, să priveşti jucătorii, să le poţi transmite ceva. Le-am mulţumit pentru munca depusă, le-am spus că meciurile noastre au fost câştigate doar pe teren şi pentru acest lucru le strâng mâna. Am avut “ghinionul“ să jucăm mereu cu cele mai în formă echipe. Nu am întâlnit juniorii Vasluiului, aşa cum s-a întâmplat cu alte formaţii, şi nici nu am jucat cu o echipă a Coronei Braşov la „forma” de acum. Nu mi se pare corect ce se întâmplă, dar asta nu înseamnă că nu avem şi noi greşelile noastre”, a declarat, la finalul partidei de miercuri, antrenorul principal al Săgeţii, Cătălin Anghel. Acesta consideră că lupta pentru menţinerea în Liga 1 nu a fost egală: „Am avut tot timpul un „handicap“, pentru că mereu când câştigam o făceau şi adversarele şi nu reuşeam să urcăm în clasament. Nu s-a mai întâmplat niciodată să se retrogradeze cu 38 de puncte, dar asta este. M-a surprins ascensiunea unor echipe în retur, dar este meritul lor şi le felicit. Poate era nevoie şi la noi de o susţinere mai mare. Suntem principalii vinovaţi, iar eu îmi asum toate criticile. Mă deranjează însă că lupta nu a fost egală”.

NU ESTE DE ACORD CU NOUL SISTEM Antrenorul Săgeţii a criticat şi noul sistem propus pentru Liga 1, cu 14 echipe în primul eşalon din sezonul 2015-2016. „Dacă vor fi doar atâtea echipe, atunci vor fi mai mulţi bani de împărţit între ele. Acesta este interesul echipelor aflate în frunte. Vor rămâne pe dinafară patru echipe, fiecare cu centre de copii şi juniori, cu antrenori cu licenţa Pro şi restul oamenilor din staff-ul tehnic care nu vor mai avea un loc de muncă. Dacă se va dovedi în Cupele Europene că vor fi rezultate mai bune în urma acestui sistem, înseamnă că au avut dreptate. Dar până atunci este un semn de întrebare”, a precizat Cătălin Anghel.