Săgeata Năvodari pregăteşte promovarea în Liga 1

Clasată pe locul secund în Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari are nevoie de un singur punct în ultimele două etape pentru a-şi asigura promovarea în prima ligă din punct de vedere matematic. Năvodărenii şi-au propus să câştige meciul cu Dunărea Galaţi, ultimul pe teren propriu din acest sezon, programat mâine, de la ora 18.00, în etapa a 29-a, şi să sărbătorească alături de suporteri o performanţă istorică.

„Vrem să intrăm în istoria clubului şi a oraşului şi să promovăm în premieră în prima ligă. Va fi un meci dificil, dar am încredere în băieţi şi sunt sigur că ne vom atinge obiectivul. Avem nevoie de un singur punct în două meciuri, dar ne dorim să câştigăm jocul cu Dunărea Galaţi şi să arătăm încă o dată că merităm să mergem în prima ligă. Ne pregătim pentru sărbătoare şi ar fi minunat să ne atingem scopul pe teren propriu, în faţa unui stadion arhiplin. Intrarea va fi liberă şi sper că va veni multă lume, aşa cum s-a întâmplat şi la barajul pentru promovare din sezonul trecut”, a spus antrenorul echipei din Năvodari, Mihai Guliu. Dacă nu va pierde mâine, Săgeata va putea aborda relaxată partida cu FC Farul Constanţa, din ultima etapă, când FC Farul va avea nevoie de un succes pentru a evita retrogradarea. „Dacă vom promova joi, meciul cu Farul va fi unul de vacanţă. Mi-aş dori însă ca galeria Farului să-i ceară scuze celui mai bun jucător român din toate timpurile, Gică Hagi, şi să afişeze un banner în acest sens. Ştiu că Hagi şi-a dorit să vină la Farul şi sunt convins că şi fanii reacţionează aşa pentru că îşi doresc ca Hagi să preia Farul”, a adăugat Guliu.

EMOŢII CU LICENŢA. Săgeata Năvodari aşteaptă cu emoţie decizia Comisiei de Licenţiere din cadrul Federaţiei Române de Fotbal, care va veni până la finalul acestei săptămâni. „Au fost unele probleme în privinţa dosarului de licenţiere, dar s-au mai dus nişte acte la federaţie zilele trecute şi totul ar trebui să fie în regulă. Poate că sunt mulţi care consideră că nu avem bani să rezistăm în prima ligă, dar suntem un club puternic şi consider că ne putem menţine acolo. Avem banii necesari şi putem asigura un buget de două milioane de euro. Oraşul Năvodari este puternic, iar în ultimele săptămâni au venit alături de echipă mai mulţi sponsori. În plus, autorităţile locale ne-au promis că a doua zi după asigurarea promovării din punct de vedere matematic se vor apuca de amenajarea stadionului. Până când arena va fi gata, vom juca la Galaţi sau Constanţa”, a explicat Guliu. Tehnicianul năvodărean are şanse mari să nu mai ocupe funcţia de antrenor principal al grupării de pe litoral şi în sezonul următor. „Probabil că meciul cu Dunărea Galaţi va fi ultimul pe teren propriu pentru mine ca antrenor la Săgeata. Aşa se întâmplă când promovezi în prima ligă. Antrenorul este primul sacrificat, pentru că se consideră că este un alt nivel şi sunt cerinţele mai mari. Este adevărat că nu am licenţa Pro, iar în dosarul pentru licenţiere este trecut în acest moment fostul tehnician al Braşovului, Gabi Stan. Este posibil să rămân în staff-ul clubului, poate ca manager general, dar pot spune că sunt fiul nimănui. Aduc bani de casă şi antrenez pentru gloria mea, dar poate că lucrurile se vor schimba”, a mărturisit Guliu.