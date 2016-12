Săgeata Năvodari se pregăteşte pentru retur

După trei zile libere acordate de antrenorul Constantin Gache la revenirea din cantonamentul efectuat în Turcia, jucătorii de la Săgeata Năvodari au reluat ieri pregătirea la stadionul “Flacăra” din Năvodari în vederea debutului returului Ligii a II-a la fotbal. Tehnicianul grupării de pe litoral a făcut o scurtă radiografie a stagiului de pregătire din Antalya, dar şi a lotului pe care-l va avea la dispoziţie în partea a doua a campionatului.

„În cantonamentul din Antalya am beneficat de condiţii de cazare, de antrenamente şi de refacere foarte bune, am jucat şi ne-am pregătit pe terenuri bune şi am întâlnit adversari pe măsură în meciuri amicale. Drept urmare, ne-am făcut programul pe care ni l-am propus, unul benefic, şi ne-am realizat obiectivul pentru această perioadă. În privinţa lotului, sunt câţiva jucători noi, dar nu-mi place să vorbesc prea mult, ci trebuie să arătăm ce putem pe teren. Baza rămâne totuşi echipa veche, mai ales că nu am avut timpul suficient pentru a fi puşi la punct. Mai avem probleme de omogenitate şi în privinţa pregătirii, şi a jocului, dar trebuie să le depăşim şi să sperăm că totul va fi bine”, a spus Gache, care a prefaţat şi meciul din prima etapă a returului, programat pe 9 martie, pe teren propriu, cu Dinamo II Bucureşti: „Nici un meci nu este uşor. Dacă ne gândim la jocul cu Dinamo II ca la unul uşor, riscăm să intrăm pe teren relaxaţi şi să avem surprize. Vom aborda fiecare partidă la victorie, iar dacă vom reuşi, abia atunci ne vom gândi şi la promovare”. Printre achiziţiile din această iarnă se numără şi fosta mare speranţă de la Universitatea Craiova, mijlocaşul Alexandru Ologu. „Am ales să vin la Năvodari pentru că se vrea promovarea şi vreau să ajut echipa, dar şi să mă relansez, pentru că vin după o perioadă mai lungă de inactivitate. Am găsit un grup unit şi condiţii bune pentru nivelul ligii secunde. Am jucat în prima ligă pentru Universitatea Craiova, Astra Ploieşti şi CS Turnu Severin şi sper să revin acolo cu Săgeata”, a spus Ologu.