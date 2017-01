Săgeata Năvodari, surpriza Ligii a II-a

ÎNTĂRIRI PENTRU RETUR. La capătul unui tur de campionat aproape perfect, Săgeata Năvodari îşi face calcule pentru promovarea în Liga I. Echipa pregătită de Aurel Şunda şi Constantin Funda a încheiat prima parte a sezonului pe locul secund al clasamentului Seriei I, la doar un punct în spatele liderului Ceahlăul Piatra Neamţ şi cu trei puncte avans faţă de principala contracandidată la promovare, Concordia Chiajna. Performanţa grupării năvodărene este cu atât mai surprinzătoare cu cât a fost obţinută cu un lot restrâns de jucători, iar câţiva jucători importanţi, printre care Decebal Gheară, Sorin Chiţu şi Forin Bold au avut absenţe de lungă durată din cauza accidentărilor şi suspendărilor. Chiar şi aşa, Săgeata a stabilit câteva recorduri pentru Seria I, putându-se mândri cu cea mai bună apărare, după ce a încasat doar nouă goluri în tur. În plus, năvodărenii au primit un singur gol în cele nouă jocuri disputate pe teren propriu, cel care le-a adus şi singurul eşec, 0-1 cu Concordia Chiajna. Chiar şi aşa, antrenorul Aurel Şunda a preferat să se menţină precat în vederea returului. „Noi trebuie să ne pregătim în continuare cu gândul că suntem în liga secundă, să jucăm fiecare meci la victorie şi vom vedea la finalul sezonului ce se va întâmpla. Cred că lupta pentru promovare se va da între cele trei echipe care se află în fruntea clasamentului în acest moment. Noi vom face o şedinţă de analiză şi vom vedea de ce întăriri este nevoie, pentru că am dus acest tur doar cu 18 jucători, care merită felicitaţi pentru performanţele obţinute”, a spus tehnicianul năvodărean, care a anunţat că reunirea lotului este programată în perioada 10-12 ianuarie.

DUEL CU GĂLĂŢENII. Ultimul meci din acest an, 1-0 cu Dunărea Galaţi, a declanşat un mic scandal, preşedintele oaspeţilor, Auraş Braşoveanu acuzând faptul că se fac jocuri de culise pentru a ajuta Săgeata să promoveze. Acuzele acestuia au fost respinse vehement de năvodăreni printr-un comunicat remis de conducerea clubului: „În toate declaraţiile sale, preşedintele gălăţean nu spune nimic despre faptul că, dacă s-a dictat penalty, portarul Măstăcan trebuia eliminat, fiind considerat ultim apărător şi nu mai apuca să apere prima lovitură de la 11 metri, când a fost ieşit doi metri în faţa liniei porţii. Braşoveanu vine în contradicţie şi cu antrenorul propriei echipe, Viorel Tănase, care, la conferinţa de presă de după meci a declarat că ar fi fost cel mai corect ca arbitrul să lase avantaj şi gol pentru gazde şi nu să dicteze penalty. Mulţi dintre oamenii de fotbal se întreabă ce performanţe are Auraş Braşoveanu, exceptând retrogradarea echipei gălăţene din anul 2008 şi ce interese are pentru înfiinţarea LPF II?”